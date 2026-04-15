“Nuestros días en mi memoria”: postal de La Plata en los 90 a través de la historia de Estelares

Nuestros días en mi memoria, un documental de Gonza López sobre la historia de Estelares tendrá su estreno comercial el 14 de mayo en salas de todos el país. Previamente, saldrá a escena en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine 2027 (BAFICI), con funciones el sábado 18 de abril a las 20.45 en el Centro Cultural 25 de mayo; el martes 21 de abril a las 16.45 en el Cinépolis Recoleta Sala 2 y el sábado 25 de abril a las 19:30 en Cinépolis Plaza Houssay Sala 1.

El origen de Estelares

La Plata es una ciudad de la música. En sus calles universitarias y cosmopolitas, conviven géneros diversos y letras entrañables, que marcaron una huella incomparable en la escena nacional.

Nuestros días en mi memoria es una postal de esta identidad platense expresada a través de la historia de Estelares, que sintetiza estos rasgos característicos y únicos de la ciudad.

Narra el contexto musical de los 90 y la evolución artística de la banda, que se convirtió en una de las referencias más importantes de la Argentina.

Un relato íntimo, con material inédito de archivo y entrevistas a los protagonistas, que abre un abanico de baladas y poesías llenas de amor y melancolía.

Los protagonistas

Manuel Moretti, Torio Bertamoni, Pablo Silvera, Willy Harrington, Eduardo Minervino, Javier Miranda, Martín Bosa.

Los entrevistados

Gustavo Gauvry, Juliana Gattas, Juanchi Baleiron, Gabriela Radice, Jorge Serrano, Bebe Contepomi, Rocambole, Cucuza Castiello, Mariano Fernández Bussy, Germán Wiedemer, Oscar Jalil, Alfredo Calvelo, Ariel Valeri, Max Bidart, Esteban Costa, Juanchi Moles, Pato Ragadale, Juan Martin Zuviría.

“Para mí este documental es una carta de amor a mi banda favorita de todos los tiempos y nace desde ese sentimiento. Por eso cada frase, cada archivo y cada canción está elegida desde la mirada amorosa de un fan que dice ‘Che, esta banda es espectacular y tiene una historia espectacular, tienen que conocerla todos’”, resalta López.



Y pondera que “es el retrato de los primeros años de Estelares y, al mismo tiempo, también es una postal del contexto en el que nació, de los años 90, de la cultura platense”.

“Creo que todo hecho artístico es en parte resultado de su contexto y ese contexto en la historia de Estelares toma un gran protagonismo, porque seguramente hubiesen logrado la masividad mucho tiempo antes si su historia no hubiese sido atravesada por diferentes acontecimientos históricos, sociales y económicos que vivimos en Argentina a finales de milenio”, reflexiona el cineasta.

Le di mi vida a las canciones

“Creo que Estelares es una banda que se la jugó por las canciones, que en momentos donde la escena musical argentina le proponía distintos caminos para llegar a la masividad, eligió forjar su propio camino a fuerza de letras y melodías que son casi manifiestos filosóficos, que se vinculan con distintas artes e invitan a sus seguidores a investigar, a curiosear, con referencias cinematográficas, pictóricas y literarias que amplían el espectro y crean ese universo estelar que los convirtió en una banda única. No son solo canciones”, reflexiona López.

En cuanto a su producción, precisó. “Elegí un formato clásico de cabezas parlantes porque creo que Estelares es una banda llena de canciones que forman parte del inconsciente colectivo argentino, pero que ellos, sus autores, no son tan conocidos. Eso me disparó la idea de que sean ellos mismos quienes cuentan su historia a cámara, en primer plano y creo que ahí encontramos un tono más íntimo que hace parte al espectador del relato y lo pone en diálogo con su propia historia”.

“Estéticamente el documental acompaña al sentimiento de la banda en cada una de sus etapas, por eso comienza de manera directa y caótica, oscura y, se va ‘limpiando’ e iluminando a medida que la banda va transitando ese camino”, acota López, graduado en Artes Audiovisuales en la Facultad de Artes de la UNLP.

Y remata: “Me gusta la idea de pensar a la historia de Estelares como ‘el camino del héroe’ (una estructura narrativa) y bueno… en este documental atravesamos ‘el llamado a la aventura’, ‘el encuentro con el mentor’, ‘la caverna más profunda’ y ‘la recompensa’. Nos queda ahora retratar las etapas más luminosas de esta historia. Quizá hagamos un segundo documental”.

El director

Dirigió más de 70 videoclips para sellos discográficos nacionales e internacionales y para artistas como Estelares, Miranda!, Las Pelotas, Alejandro Lerner, Los Tipitos, Los Látigos, Jóvenes Pordioseros, Manuel Wirzt.

Ganó el Premio Quiero Música al “Mejor video pop” por “Puro Talento” de Miranda! en 2014 y estuvo nominado a “Mejor video corto” en los “Premios Gardel” 2022 por “Tiempos Dorados” de Estelares.

Su ópera prima, Mala Praxis, fue producida por C&K Films y distribuida en el mercado de DVD de EEUU.

Dirigió además el docu show Esas mágicas canciones, que retrata la primera presentación de Estelares en el mítico estadio Luna Park, la serie documental El secreto mejor guardado de la belleza de próximo estreno en plataformas y actualmente se encuentra en desarrollo de su próximo documental musical.