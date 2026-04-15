La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase

La Justicia federal dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras semanas de pesquisas, el fiscal federal Gerardo Pollicita logró confirmar que el funcionario realizó un viaje familiar a la isla de Aruba para pasar las fiestas de fin de año, un movimiento que hasta ahora no había sido blanqueado por el propio protagonista.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el viaje se llevó a cabo entre finales de 2024 y principios de 2025. Los registros aportados por la aerolínea Latam, tras un pedido formal del juzgado a cargo de Ariel Lijo, permitieron reconstruir el itinerario completo del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.

Detalles del itinerario y pagos en efectivo

El jefe de Gabinete partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. El vuelo contó con una escala técnica en Perú antes de llegar al destino caribeño. El regreso al país se concretó el 10 de enero de 2025, esta vez con un paso intermedio por Ecuador.

Uno de los puntos que más atención despertó en la fiscalía es la modalidad de pago. Según los datos obtenidos, los tickets fueron adquiridos en primera clase y abonados en dólares y en efectivo. El costo por cada pasaje ascendió a 1450 dólares, lo que resulta en un desembolso total de 5800 dólares solo en concepto de traslados aéreos para el grupo familiar.

La lupa sobre el patrimonio de Adorni

Este nuevo elemento se suma a una serie de gastos e inversiones que la Justicia analiza bajo la lupa del enriquecimiento ilícito. En los últimos días, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su pareja, una medida que permitirá a los investigadores acceder a los movimientos de cuentas y consumos realizados con tarjetas de crédito durante el periodo investigado.

Ahora, el equipo de la fiscalía se concentra en determinar dónde se alojó la familia y cuál fue el costo total de la estadía en Aruba. La cifra final de estas vacaciones será integrada al análisis de otros episodios bajo la mira judicial, como la compra de un inmueble en Indio Cuá, el adelanto por un departamento en Caballito y otros viajes internacionales realizados en aviones privados.

El objetivo central de la causa es establecer si el nivel de vida y los gastos realizados por el funcionario son compatibles con sus ingresos declarados ante la AFIP y su evolución patrimonial desde que asumió sus funciones públicas. Mientras tanto, el avance de la causa judicial continúa sumando capítulos y documentación sensible que deberá ser explicada por la defensa del funcionario.