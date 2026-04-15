Tremenda “Mala junta”: Los Caligaris + La K’onga y Neto Peña

Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras musicales y presentan “Mala Junta”, un nuevo adelanto de su próximo disco que verá la luz en mayo. En esta ocasión, se suman La K’onga y el reconocido rapero mexicano Neto Peña.

Con el cuarteto como base, “Mala Junta” se mete de lleno en el universo sonoro de La K’onga y abre a otros climas con la participación de Neto Peña, generando un cruce épico.

Fiesta y cuarteto

En este flamante lanzamiento, la banda se vuelca de lleno a un lenguaje que le resulta cercano y que potencia su costado más festivo y cuartetero, incorporando a la vez un matiz poco habitual con la participación de uno de los mayores exponentes del rap de México. El resultado es un cruce que fluye con naturalidad y los encuentra compartiendo un mismo código desde el primer momento.

“Mala Junta” será parte del nuevo disco de Los Caligaris , y es el segundo estreno del 2026, sumándose a los adelantos que la banda ya dio a conocer el año pasado: “Tu Infeliz” con la icónica Karina la Princesita - “Tengo” con Don Tetto - “Hablar de Flores” con Coti Sorokin - “Hoy Flasheaba” junto a Benjamin Amadeo “Mi vida sin tu vida” con Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo y el reciente “El Reloj me miente” junto a Justo de Silvestre y La Naranja.

Guiño a películas icónicas

El adelanto llega acompañado de un videoclip en el que se puede ver a todos los artistas cantando y pasando un buen tiempo.

Y además, a lo largo del video,se puede ver a Martín Pampiglione (Los Caligaris) y Diego Granadé (La K'onga) haciendo guiños a películas icónicas como Kill Bill, Volver al Futuro, Men in Black, entre otras, aportando un tono dinámico y entretenido al videoclip.

El próximo disco

Esta canción forma parte del próximo disco de Los Caligaris, que poco a poco deja ver el camino sonoro que van trazando en esta nueva etapa.

Concierto en Buenos Aires

Además, Los Caligaris anunciaron show en Buenos Aires para el 6 de junio en Museum.

El show será una oportunidad única para reencontrarse con su público porteño en el marco de esta nueva etapa totalmente renovada de la banda, donde no van a faltar sus clásicos y sus nuevas canciones.