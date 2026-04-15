Kicillof firmó convenios para mejorar los caminos rurales en municipios bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof encabezó la firma de convenios para la elaboración de planes directores locales de caminos rurales, una medida orientada a mejorar la infraestructura vial en el interior de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo, sellado junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y jefes comunales de ocho distritos, establece un esquema de planificación técnica para priorizar obras y mantenimiento.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI), apunta a resolver uno de los problemas estructurales del sector agropecuario: el estado de los caminos por donde sale la producción y circulan los habitantes de las zonas rurales.

¿En qué consiste el plan de mejora?

A diferencia de las intervenciones aisladas, estos convenios buscan implementar una metodología de trabajo basada en datos. Los planes incluyen tres ejes fundamentales para asegurar la eficiencia de la inversión:

Diagnóstico técnico: Relevamientos georreferenciados para identificar puntos críticos de anegamiento y evaluar el estado real de suelo.

Planificación de obras: Priorización de tareas según criterios técnicos para optimizar el uso de materiales y maquinaria.

Sostenibilidad financiera: Diseño de bases de datos y manuales que permitirán a los municipios gestionar fondos provinciales, nacionales e internacionales para nuevas obras.

Impacto en la producción y el arraigo

El gobernador y su equipo destacaron que mejorar la red vial no es solo una cuestión de infraestructura, sino una apuesta al arraigo y a la igualdad de oportunidades en el interior. “Lo que estamos haciendo es pasar de una lógica de intervención fragmentada a una planificación integral, con criterios técnicos claros”, sostuvieron durante la firma.

El programa busca replicar el éxito de las intervenciones ya realizadas desde 2020 a través del Plan de Mejora de Caminos Rurales, que ya permitió intervenir más de 5.500 kilómetros y optimizar la conectividad de 404 escuelas rurales y cientos de tambos y parajes en toda la Provincia.

Con estos nuevos convenios, la gestión bonaerense busca reducir los costos logísticos para los productores y asegurar que, ante condiciones climáticas adversas, la conectividad no se vea interrumpida, fortaleciendo así el motor productivo de cada municipio.

Los municipios que formaron parte de la firma de estos convenios son: