Scioli: “Ya no escuchamos más eso de que la Argentina está cara”

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó en Brasil de WTM Latin America, una de las ferias turísticas más destacadas de la región, para promocionar la temporada de nieve de la Argentina en el mercado emisor más importante para ese producto. En ese marco, dejó una polémica frase en torno a los precios de nuestro país, enfocado en la mirada extranjera, olvidándose del mercado local.

“La nieve es un producto turístico que los brasileños disfrutan mucho en la Argentina, porque a los mejores escenarios naturales le sumamos servicios de alta calidad. Los centros de esquí de la Argentina son furor en Brasil”, enfatizó el funcionario.

Furor por la temporada de nieve 2026 ❄️



Más brasileños en Bariloche este invierno, más trabajo y más turismo. 🤝 pic.twitter.com/X222e2ATuJ — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 15, 2026

Asimismo, consignó que “los turistas brasileños que llegan a nuestro país ya saben algo que nosotros le contamos al mundo: que la Argentina es valiosa y un destino seguro, confiable, con una gran hospitalidad. La dimos vuelta, ya no escuchamos más eso de que la Argentina está cara”.

Turismo receptivo

“La Argentina, su grandeza, como subrayamos en nuestra campaña, está sorprendiendo al mundo. Estamos viendo un crecimiento del turismo receptivo de un 10 por ciento en lo que va del año a la vez que cada vez más argentinos eligen a su país para vacacionar, tal como ocurrió en la última Semana Santa. La política de cielos abiertos, mares abiertos y parques nacionales abiertos está activando el turismo en la Argentina”, agregó el exgobernador bonaerense.

Scioli se reunió en San Pablo con directivos de las empresas Gol y Azul y de la agencia de viajes online Decolar, con el objetivo de sumar conectividad aérea entre Brasil y la Argentina e impulsar el turismo receptivo en los destinos nacionales. Los empresarios señalaron que los vuelos a la Argentina en la temporada alta de nieve están prácticamente completos.

Tras su presencia en la feria de turismo de cruceros Seatrade en Estados Unidos para incrementar la actividad de ese segmento en los puertos argentinos, la agenda de trabajo de Scioli en Brasil también incluyó encuentros con la nueva subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos, y el director de ProChile, Hugo Corales, en el Consulado General de este país en San Pablo, para afianzar el vínculo bilateral y fortalecer la cooperación turística.

Presentes en la feria Seatrade, para seguir posicionando a la Argentina como destino de cruceros para el mundo.



Una actividad que moviliza más de 700.000 pasajeros por año y genera un fuerte impacto económico en nuestras ciudades y puertos. 🚢🇦🇷 pic.twitter.com/AYcq5EtwfQ — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 14, 2026

En ese ámbito, también mantuvo encuentros, junto a directivos de Aerolíneas Argentinas, con representantes de las operadoras turísticas brasileñas CVC, Decolar, Cativa, Diversa, Agaxtur y Schultz. Cabe mencionar que Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y Dante Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT) estuvieron en estas reuniones. La presencia argentina en WTM incluyó a 73 empresarios, 50 empresas y 17 destinos y hubo más de 3000 reuniones de negocios.

Cuántos brasileños viajan a la Argentina

Más de un millón de turistas brasileños arriban cada año a la Argentina, con un gasto superior a los 560 millones de dólares registrado en 2025 y una estadía promedio de ocho noches. Las actividades gastronómicas y culturales y las visitas a áreas naturales protegidas se destacan entre las que realizan durante sus vacaciones en el país. Un 10 por ciento llega con un destino de nieve programada en su hoja de ruta.