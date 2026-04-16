Estaba con una probation, siguió con las tropelías delitos y lo detuvieron en Quilmes

Un hombre de 33 años fue detenido en las últimas horas en el partido bonaerense de Quilmes, en el marco de una causa por robo agravado de vehículo en la vía pública, tras un operativo llevado adelante por efectivos de la DDI La Plata.

El procedimiento se concretó este miércoles luego de que el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial La Plata ordenara la inmediata detención de Francisco Alan Gastón Kloss.

La medida judicial se produjo tras la revocación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation), debido a que el imputado habría incumplido las reglas de conducta impuestas y cometido nuevos delitos.

A partir de la orden judicial, personal policial desplegó tareas investigativas en la zona sur del conurbano bonaerense, con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso.

Vigilancia encubierta

Las averiguaciones incluyeron recorridas y vigilancias discretas en al menos tres domicilios vinculados al entorno del imputado: uno en la calle Sobral al 800, otro en la calle 877 al 2500 de San Francisco Solano, y un tercero en la calle La Guarda al 1100, en la localidad de Ezpeleta.

Tras varias horas de tareas de inteligencia, los investigadores lograron establecer que Kloss se encontraba en este último domicilio. En consecuencia, se montó un operativo de vigilancia en las inmediaciones. Fue así que, en un momento dado, los efectivos observaron al sospechoso salir de la vivienda e iniciar una caminata por la calle La Guarda.

La captura

En ese instante, y conforme a lo dispuesto por la Justicia, el personal interviniente procedió a interceptarlo e identificarlo, confirmando que se trataba del individuo buscado. De inmediato, se concretó su detención sin que se registraran incidentes.

Una vez aprehendido, Kloss fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial y dispuso las diligencias de rigor. El detenido deberá ahora enfrentar el proceso judicial correspondiente, en el marco de la causa que motivó su captura.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales y avanzar en la resolución de delitos complejos en la región