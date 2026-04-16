Eliminan Ingresos Brutos en CABA: ¿Quiénes dejan de pagar el impuesto?

Tras una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura de la Ciudad, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comenzó a aplicar bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente. En la mayoría de las categorías se eliminó el impuesto.

El beneficio alcanza a más de 140 mil contribuyentes y se aplica según la categoría tributaria:

Categorías A, B y C

Reciben una bonificación del 100 %, es decir que ya no pagan el impuesto.

Categorías D a H

Tienen una bonificación del 75 %.

Entre los contribuyentes beneficiados se encuentran peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores y varios más que trabajan por cuenta propia o bajo contratación.

Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó”, enfatizó Macri.

Y recalcó: “Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”.

Quiénes ya no pagan

Hoy 47 mil porteños ya cuentan con el beneficio: 35 mil ya no pagan más el impuesto, en tanto que los otros 12 mil tienen el beneficio del 75% de bonificación.

No hace falta hacer ningún trámite

El descuento se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea la prestación de servicios y el contribuyente no registre deuda en el impuesto.

Para que el universo restante de 93 mil contribuyentes pueda acceder al beneficio, antes deberán regularizar su situación tributaria. Pueden hacerlo a través de la moratoria vigente que vence el 30 de abril y que permite saldar deudas en cuotas y con importantes descuentos.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la medida forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, orientadas a reducir y simplificar la carga tributaria en la Ciudad, en este caso, en beneficio de los trabajadores que viven de su oficio.