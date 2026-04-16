Arjona y un récord sin precedentes: realizará 14 shows en el Movistar Arena

Ricardo Arjona vuelve a marcar un hito en la música en vivo en Argentina tras agotar 13 presentaciones en el Movistar Arena y anunciar una nueva fecha, la número 14, el próximo 25 mayo, en el marco del tour Lo que el seco no dijo. Este logro lo convierte en el primer artista solista internacional en alcanzar semejante récord en uno de los recintos más importantes del país.

Creíamos que la historia estaba escrita, pero ustedes decidieron romper todos los récords.



Ricardo Arjona se queda una noche más en el Movistar Arena🏟️



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Lejos de tratarse de un anuncio aislado, este logro confirma el vínculo extraordinario entre Arjona y el público argentino, que responde función tras función con salas colmadas, convirtiendo cada show en un acontecimiento.

Cuándo son los conciertos

Las funciones confirmadas son todas en mayo, los dís: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24, todas agotadas. Y la nueva fecha, el lunes 25 de mayo, con entradas a la venta el jueves 16 desde las 16 horas, a través de movistararena.com.ar.

La gira

Reconocida como la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria, presenta una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística, elevando la experiencia del show a un nivel nunca antes visto en su carrera.

Con 14 funciones en uno de los recintos más importantes del país, Ricardo Arjona no solo suma fechas: escribe historia y reafirma su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música en español.

¿Cómo serán los recitales en Buenos Aires?

El cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

Su histórico paso por Argentina

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico estadio porteño, Luna Park. Fue en el marco de su gira Adentro. El furor era tal, que apenas se anunciaron las fechas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas se agotaron y tuvieron que agregar más funciones de las que tenían previstas.

Más números de Arjona en nuestro país

Ocho shows en el Estadio GEBA, 6 en la Bombonera y en 5 oportunidades el Estadio de Vélez Sarsfield, además de 5 veces en el DirecTV Arena y 5 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Todos agotados.

