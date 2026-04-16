Otro imbécil que se filma a 200 km/h para subirlo a redes: será inhabilitado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de 25 años tras detectar una serie de videos grabados por él mismo y publicados en sus redes sociales, en los que se lo observa conduciendo de manera temeraria.

En uno de los registros, circula a más de 190 kilómetros por hora. En otro episodio distinto, desciende de su camioneta en movimiento. Además, durante el verano, fue captado realizando maniobras riesgosas en la arena.

El retiro de la licencia

Ante estas conductas, incompatibles con la seguridad vial, la ANSV solicitó la inhabilitación ante la jurisdicción que emitió su Licencia Nacional de Conducir, por poner en riesgo su vida y la de terceros.

De acuerdo con la normativa vigente, el organismo nacional está facultado para requerir la suspensión preventiva de la licencia cuando se comprueba la ineptitud psicofísica del titular.

En estos casos, la persona debe ser notificada y sometida a una reevaluación mediante los exámenes correspondientes, a fin de determinar si se encuentra en condiciones de conducir en la vía pública.