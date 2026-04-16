El intendente de Olavarría tiene la mejor imagen del interior bonaerense

CB Global Data presentó su ranking seccional de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, destacándose la performance del alcalde Olavarría, Maximiliano Wesner, con el mejor diferencial de imagen. A continuación, el detalle.

Segunda sección

Los tres intendentes de la segunda sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz) con un diferencial de +8,1 %, en primer lugar; seguido por Fernanda Astorino Hurtado (Capitán Sarmiento) con +7,8 %; y en tercer lugar Francisco Ratto (San Antonio de Areco) con +7,5 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Mauro Poletti (Ramallo) con -10,6 %, seguido por Javier Martínez (Pergamino) con -7,2 %, y luego Esteban Sanzio (Baradero) con -6,7 %.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la segunda sección fue Francisco Ratto (San Antonio de Areco) con una suba de +3,3 %, mientras que el que más cayó fue Mauro Poletti (Ramallo) con una baja de -4,1 %.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional independientemente de su diferencial— es Waldemar Giordano (Colón), quien alcanza un 90,7 % de respuestas Ns/Nc.

Cuarta sección

Los tres intendentes de la cuarta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Franco Flexas (General Viamonte) con un diferencial de +20,3 %, en primer lugar; seguido por Darío Golía (Chacabuco) con +19,7 %; y en tercer lugar Jorge Gaute (Alberti) con +17,7 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar María José Gentile (Nueve de Julio) con -13,6 %, seguida por Pablo Javier Zurro (Pehuajó) con -12,2 %, y luego Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) con -8,4 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la cuarta sección fue Juan Fiorini (Junín) con una suba de +3,7 %, mientras que el que más cayó fue Daniel Stadnik (Carlos Casares) con una baja de -4,7 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Fernando Rodríguez (General Pinto), quien alcanza un 81,7 % de respuestas Ns/Nc.

Quinta sección

Los tres intendentes de la quinta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Arnaldo Harispe (Lezama) con un diferencial de +19,4 %, en primer lugar; seguido por Pablo Barrena (Lobería) con +18,4 %; y en tercer lugar Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita) con +16,9 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Agustín Neme (Pueyrredón) con -4,9 %, seguido por Juan Manuel Álvarez (General Paz) con -4,5 %, y luego Javier Gastón (Chascomús) con -2,4 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la quinta sección fue Javier Gastón (Chascomús) con una suba de +5,1 %, mientras que el que más cayó fue Juan Ibarguren (Pinamar) con una baja de -7,3 %.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Sebastián Ianantuony (General Alvarado), quien alcanza un 96 % de respuestas Ns/Nc.

Sexta sección

Los tres intendentes de la sexta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Hernán Arranz (Monte Hermoso) con un diferencial de +8,6 %, en primer lugar; seguido por José Nobre Ferreira (Guaminí) con +7,1 %; y en tercer lugar Pablo Gárate (Tres Arroyos) con +5,2 %.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Julio Marini (Benito Juárez) con -11,7 %, seguido por Estefanía Bordoni (Tornquist) con -9 %, y luego Ricardo Moccero (Coronel Suárez) con -7,2 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la sexta sección fue Ricardo Moccero (Coronel Suárez) con una suba de +5,3 %, mientras que el que más cayó fue Diego Reyes (Puan) con una baja de -5,1 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional independientemente de su diferencial— es Sofía Gambier (Pellegrini), quien alcanza un 95,3 % de respuestas Ns/Nc.

Séptima sección

Los tres intendentes de la séptima sección electoral con mejor diferencial de imagen en este mes son: Maximiliano Wesner (Olavarría) con un diferencial de +21,6%, en primer lugar; seguido por José Luis Salomón (Saladillo) con +20,9%; y en tercer lugar Gustavo Rodolfo Cocconi (Tapalqué) con +20,7%.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Nelson Sombra (Azul) con -5,8 %, seguido por Ramón José Capra (General Alvear) con -5,3 %, y luego Maximiliano Sciaini (Roque Pérez) con -2,2 %.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la séptima sección fue Ramiro Egüen (Veinticinco de Mayo) con una suba de +3,2 %, mientras que el que más cayó fue Ramón José Capra (General Alvear) con una baja de -2,7 %.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Ramón José Capra (General Alvear), quien alcanza un 80,5% de respuestas Ns/Nc.

