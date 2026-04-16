PyMEs vapuleadas: “Esto va a terminar en una crisis social muy grande”

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, volvió a advertir por la destrucción del tejido productivo nacional al calor de las políticas libertarias y vaticinó que “esto va a terminar en una crisis social muy grande”.

En este sentido, diferenció que “el sector del agro y el energético son sectores que no tienen problemas como el sector manufacturero”.

“No podemos exportar porque somos caros, no somos competitivos”, describió, para luego dar cuenta que “llevamos ocho meses consecutivos de caída consecutiva de la industria manufacturera”.

Acto seguido, indicó en declaraciones a Delta 90.3 que “el sector PyME industrial es el más perjudicado” y “al no tener ventas se generan compromisos de pago que no se pueden cumplir, haciéndose una deuda impagable”.

Quebranto generalizado

Así las cosas, Rosato consignó que “van a cerrar unas 1200 empresas si no tomamos medidas urgentes”.

“Presentamos un documento pidiendo la emergencia productiva fiscal, laboral y financiera. No estamos pensando en producir, hay que darle sustentabilidad a la industria”, prosiguió.

El dirigente mencionó que “el proyecto de ley ya está en marcha” mientras “buscamos medidas que hagan que se reactive el mercado interno”.

Sin ventas

En otro tramo de la entrevista, el titular de IPA manifestó que “los productos esenciales se venden menos” porque “la gente no tiene dinero, en el mercado interno no hay pesos” y “estamos profundizando la recesión”.

En concreto, detalló que “las textiles están trabajando a un 22 % de capacidad” y “no podemos fabricar nada porque se compra todo a China”.

¿Estallido?

Finalmente, puso de relieve que “el Gobierno no encuentra salida a esta situación” y “esto va a terminar en una crisis social muy grande”.