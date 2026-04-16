“Relatividad”: imperdible duelo actoral en el Coliseo Podestá de La Plata

El viernes 24 de abril, a las 21.30 horas, llega al Teatro Coliseo Podestá de La Plata la obra del dramaturgo estadounidense Mark St. Germain, Relatividad, protagonizada por Gabriela Toscano y Luis Machín. El elenco se completa con Catherine Biquard, bajo la dirección general de Carlos Rivas.

La pieza teatral, que combina hechos reales y ficción al introducir un encuentro imaginario entre el científico personificado por Luis Machín y un personaje ficticio, interpretado por Gabriela Toscano, promete ofrecer al público una experiencia emocionante.

De qué trata la obra

Tiene lugar un frío día de invierno de 1949, con el eco de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire.

Una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. La reunión se llevará a cabo en la casa del genio considerado la mente más importante del siglo XX, custodiada por su implacable secretaria privada.

Pero lo que parece ser una simple y encantadora entrevista para recorrer los aspectos más conocidos de la vida del excéntrico científico, se irá tornando en una reunión ríspida e inquietante. La periodista insistirá con sospechosa vehemencia, indagando sobre un enigmático hecho del pasado que Einstein quiere desviar.

El secreto de Einstein

Pero la astuta mujer conoce el secreto que el gran físico ha intentado ocultar durante toda su vida y desata una feroz trama casi detectivesca.

Con creciente tensión emocional el encuentro estalla en una revelación escalofriante sobre el científico, que el mundo entero jamás imaginó.

El gran genio intenta expulsar de su casa a la mujer pero ya es tarde, la verdad oculta de su vida ha sido revelada.

El inocente encuentro de Albert Einstein con la agradable mujer que lo abordó en la calle, se habrá convertido en un vínculo que transformará la vida de ambos para siempre.

Cómo comprar las entradas

Las localidades pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, calle 10 N.º 733 entre 46 y 47, de martes a domingos de 10 a 20 horas.