Horror en Palermo: castigó brutalmente a su perro en el edificio y quedó filmado

Un brutal caso de maltrato animal conmociona a la Ciudad de Buenos Aires ya que un hombre fue registrado por las cámaras de seguridad de su edificio cuando levantó a su perrito del collar y lo arrojó violentamente contra el suelo, en un hecho ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

El episodio, que ocurrió este martes pero se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra la violenta secuencia de la agresión y en las imágenes se observa cómo el sujeto toma al animal y lo lanza con fuerza sin ningún tipo de contemplaciones, golpe que le provocó severas lesiones al animal.

La escena generó un fuerte repudio público y reavivó el debate sobre la violencia contra los animales y la necesidad de sanciones más severas para este tipo de conductas.

🐶 Horror en Palermo: tiró a un perro contra el piso



Quedó filmado mientras lo levantaba del cuello y lo arrojaba con violencia



📌 Brutal caso de maltrato animal

📌 El video generó indignación

📌 Piden identificar al agresor



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💬 ¿Esto no debería… pic.twitter.com/9HBxae8Wx0 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 16, 2026

Según trascendió, el perro sufrió heridas producto del impacto, y por ello debió ser asistido por profesionales. Organizaciones proteccionistas de animales y vecinos reclamaron la intervención de la Justicia para identificar al agresor y avanzar con una causa penal.

El maltrato animal está contemplado en la legislación argentina como un delito, con penas que pueden incluir prisión, aunque distintos sectores vienen reclamando una actualización normativa que endurezca las sanciones ya que asemejan más a las contravenciones.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de la denuncia y el rol de las cámaras de seguridad y redes sociales para visibilizar hechos de violencia que, de otro modo, podrían quedar impunes.

