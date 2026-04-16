Karina Milei blindó a Manuel Adorni en Vaca Muerta ante el avance de la Justicia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desarrollaron este jueves una agenda de alto perfil en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. En un contexto de intensa actividad, la visita oficial no solo puso el foco en el desarrollo de la industria energética, sino que envió un claro mensaje de unidad institucional dentro del Poder Ejecutivo nacional.

Un respaldo político en territorio estratégico

La presencia de Karina Milei junto al jefe de Gabinete en el yacimiento de Loma Campana —uno de los principales polos energéticos a nivel global— fue leída como un movimiento para consolidar la figura de Manuel Adorni en medio de la creciente presión que recibe el funcionario ante el avance de la Justicia en la causa por enriquecimiento ilícito.

Al compartir la recorrida por los equipos de perforación y los pozos en producción, el oficialismo buscó desplazar la atención mediática hacia los logros de gestión y la proyección internacional de la Argentina, evitando que el foco se mantenga exclusivamente sobre el proceso legal que ocupa a la administración actual.

YPF y la Marca País Argentina

Durante la jornada, YPF fue distinguida oficialmente con el certificado de Marca País Argentina. Este reconocimiento destaca a la petrolera como un actor clave en la identidad productiva nacional, valorando su escala y su rol estratégico para el desarrollo económico del país.

Las autoridades, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca, recorrieron las instalaciones donde se supervisa la actividad de campo desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén. Esta tecnología permite optimizar la producción en un marco de creciente dinamismo exportador para el sector energético argentino.

Con este encuentro, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo energético y utiliza la vidriera de Vaca Muerta para fortalecer su narrativa de gestión, consolidando el rol de sus principales figuras en un momento clave de la administración de La Libertad Avanza.