Canasta de crianza: cuánto dinero se necesita por mes para mantener a un hijo en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes al mes de marzo de 2026. Este indicador, que mide el costo de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de los menores, revela cifras que impactan directamente en el presupuesto de las familias argentinas y sirve como parámetro para determinar cuánto dinero se requiere para garantizar el bienestar de un menor en el contexto económico actual.

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La canasta de crianza durante marzo de 2026 se valorizó en:

- $515.236 para menores de 1 año.

- $616.046 para infantes de 1 a 3 años.

- $538.587 para los tramos de 4 y 5 años.

- $676.431 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



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Los valores por rango etario

La medición mensual elaborada por el organismo técnico detalla los costos de acuerdo con la edad del niño, niña o adolescente. Los datos reflejan que, para el mes de marzo, el costo de vida para la primera infancia y la niñez alcanzó los siguientes valores:

Para los menores de 1 año, el costo se valorizó en 515.236 pesos. En el caso de los infantes de 1 a 3 años, el monto necesario trepa a 616.046 pesos. Para el rango que comprende los 4 y 5 años, el valor asciende a 538.587 pesos, mientras que para los niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años, la cifra llega a 676.431 pesos mensuales.

Qué contempla la medición del INDEC

La valorización mensual que realiza el INDEC comprende dos componentes fundamentales. Por un lado, incluye el costo de los bienes y servicios esenciales, como la alimentación, vestimenta, educación, vivienda, traslado y recreación. Por otro lado, incorpora el costo del cuidado, que se calcula a partir de las horas de trabajo necesarias para la atención de los menores, tomando como referencia el valor de la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del personal de casas particulares.

Estos números son fundamentales para comprender el impacto de la inflación en el presupuesto familiar. El costo de los cuidados y los servicios básicos que requiere un bebé o un niño en crecimiento representa una carga financiera significativa que presiona sobre los ingresos mensuales de los hogares argentinos.

Un parámetro clave para la economía familiar

El informe del organismo oficial no solo sirve como una herramienta estadística, sino que se utiliza como referencia en el ámbito judicial para la fijación de cuotas alimentarias. La creciente valorización de estos montos expone la dificultad que atraviesan los padres y madres para cubrir las necesidades básicas frente a la escalada de precios en los servicios esenciales.

La actualización constante de estos indicadores permite visibilizar la realidad económica de los trabajadores y familias que deben organizar sus ingresos para cubrir las exigencias de manutención, cuidado y educación de sus hijos. Con estos nuevos valores, se consolida una referencia clave para evaluar el nivel de gasto necesario para afrontar el crecimiento de los menores en la Argentina actual.