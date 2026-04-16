Javier Milei contra Irán: “Es un enemigo de Argentina y de todo Occidente”

El presidente Javier Milei reafirmó su política de alineamiento internacional en un diálogo con el medio israelí C14 News. El jefe de Estado argentino vinculó la seguridad nacional con la lucha contra el terrorismo y ratificó que el gobierno no mantendrá posturas ambiguas respecto a los ataques sufridos en el país durante la década del 90.

Declaraciones sobre el terrorismo y la relación con Irán

Al ser consultado sobre el conflicto en Medio Oriente, el mandatario argentino fue contundente al identificar al régimen iraní. "Irán es una amenaza y un enemigo de Argentina, en Argentina pusieron dos bombas", expresó el Presidente, recordando los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

🚩 Milei contra Irán: “Es enemigo de Argentina y de Occidente”



Escala la tensión internacional y, casi sin pensarlo, nuestro país toma posición en la guerra



📌 Fuerte alineamiento con EE.UU. e Israel

📌 Vincula a Irán con los atentados en Argentina

📌 Crece el conflicto… pic.twitter.com/77lKWP2Bv4 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 16, 2026

Milei fue más allá y trasladó la problemática a una escala global. "Irán no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo occidente", sostuvo. En ese sentido, cuestionó cualquier posición intermedia ante lo que considera una amenaza existencial para la libertad. "No se puede tener una actitud tibia al respecto. No se puede tener una posición gris. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra", enfatizó.

Comparación estratégica en Medio Oriente

El Presidente también contrastó la realidad geopolítica de la región. Mientras que, según su visión, Israel "puede convivir con sus vecinos", el régimen iraní "quiere su exterminio". Esta diferenciación busca justificar su postura diplomática de apoyo incondicional a la causa israelí, calificándola como "una causa justa".

El viaje a Israel por el Día de la Independencia

Este posicionamiento se da en la antesala de un nuevo compromiso oficial en el exterior. Javier Milei viajará a Israel el próximo 19 de abril con el propósito de formar parte de los actos por el Día de la Independencia. El viaje es visto como un gesto de consolidación en la alianza estratégica con el gobierno de Benjamin Netanyahu.