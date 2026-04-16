Kicillof cargó contra el modelo libertario en Madrid y cuestionó la gestión de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó una intensa agenda en Europa con el foco puesto en el debate económico global y la búsqueda de inversiones para el territorio bonaerense. En el marco de su visita a España, el mandatario presentó su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en El Ateneo de Madrid, donde aprovechó para contraponer su visión con la del gobierno de Javier Milei.

Crítica al modelo económico actual

Durante el evento, acompañado por el politólogo Pablo Simón, Kicillof remarcó que el pensamiento económico no debe leerse como una verdad única, sino como una disputa constante por transformar la realidad. Al profundizar en el escenario local, el gobernador disparó contra las políticas de la actual administración nacional.

"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados", sostuvo el titular del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, Kicillof advirtió que mientras el Estado se retira de funciones estratégicas como la educación, la salud y la seguridad, se vulnera el bienestar de la población y el desarrollo nacional. "Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios", agregó.

El rol de la integración regional

El gobernador bonaerense también puso el foco en la escala de los desafíos actuales. Para Kicillof, los problemas como el control de los flujos de capitales financieros especulativos exceden las posibilidades de un solo país.

"Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales", enfatizó el mandatario. Asimismo, convocó a edificar una nueva etapa con nuevas teorías y herramientas, pero manteniendo intactos los objetivos fundamentales: la justicia social, la soberanía económica y la felicidad del pueblo.

Agenda de reuniones y contactos estratégicos

Más allá de la actividad académica, el gobernador mantuvo encuentros de alto nivel político y económico. El mandatario se reunió con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, con quien ya había compartido instancias de diálogo previamente. El objetivo central de estas reuniones es fortalecer los vínculos internacionales y promover inversiones para la provincia de Buenos Aires.

Además de su paso por Madrid, la gira continuará este viernes en Barcelona. En la capital catalana, Kicillof mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni y participará de diversas reuniones bilaterales en el marco de la Movilización Progresista Global, consolidando su perfil en el debate político internacional.