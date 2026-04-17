Subte: reabre la estación Malabia de la Línea B tras las obras de renovación

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, la estación Malabia de la Línea B reabrió este viernes tras la obra de puesta en valor, que tuvo como objetivo mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios.

Detalles de la obra

La intervención, que continuará con tareas menores fuera del horario de servicio, comprendió labores en accesos, galerías de escaleras y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación y generar espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.



Así, incluyó trabajos de impermeabilización para atacar filtraciones, pintura general, colocación de nuevos revestimientos, reparación y recambio de pisos, instalación de iluminación LED, renovación de señalética, readecuación eléctrica y la incorporación de nuevos puntos de atención al usuario.



Además, se instaló nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, y se restauraron murales y cuatro nomencladores originales con la inscripción “Canning”, nombre que identificaba originalmente a la estación.

La palabra de las autoridades

“Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor. Estamos mejorando las estaciones, mandamos a construir nuevos trenes para las líneas A, B, y C, se están cambiando escaleras mecánicas y está en marcha la licitación de la Línea F para empezar con la obra. Ese es nuestro camino, una modernización integral para crecer en calidad de servicio”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.



Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibáñez, afirmó que “estamos transformando las estaciones para que sean más seguras y funcionales para los usuarios, con intervenciones que apuntan a mejorar tanto la infraestructura como la circulación”.

Plan de Renovación Integral

Ya se pusieron en valor 19 estaciones de subte: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

🔴 Mañana abre Malabia tras las obras de renovación integral. pic.twitter.com/cryLGqGnYs — BA Subte (@basubte) April 16, 2026



Asimismo, dos estaciones continúan cerradas -Piedras de la Línea A y Tribunales de la D- y las obras seguirían en otras estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).



En el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C; la renovación de casi 80 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.