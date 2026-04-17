Mejoras en la Ruta 6: obras en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la intervención integral de la Ruta provincial Nº 6 en los municipios de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana.

Las obras consisten en la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y en la rehabilitación de las calzadas que se encuentran en mejor estado, en ambos sentidos de circulación.

Además, incluyen el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y de 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida.

Impacto de los trabajos

“Esta obra permitirá potenciar el desarrollo productivo de la región y optimizar la conectividad y la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

🏗️ Avanzan obras clave en la Ruta 6



Mejoras en sectores deteriorados de Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar



📌 Repavimentación de tramos críticos

📌 Obras en puentes y alcantarillas

📌 Más seguridad y conectividad productiva



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“Como siempre, destacamos la decisión del gobernador Kicillof de seguir invirtiendo en obras que mejoren la vida de las y los bonaerenses y que, a su vez, favorecen la producción, la logística y la conectividad de toda la Provincia”, completó.

Financiamiento

Los trabajos se dividen en cinco tramos y son financiados por la Provincia a través de fuentes propias y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha intervención forma parte del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, cuyo principal objetivo es aumentar las condiciones de seguridad y servicios para los usuarios y el transporte en general.

Según se destacó oficialmente, la mejora integral de la RP Nº 6 permitirá potenciar el desarrollo productivo de esta región y optimizar la conectividad y la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 6 mil y los 35 mil dependiendo el tramo.

Ruta estratégica

Esta ruta tiene una extensión total de 178 kilómetros y constituye el cuarto anillo de circunvalación del AMBA junto al Camino de Cintura, la Avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón y se extiende desde su intersección con la RP 215, en el Gran La Plata, hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la RN 12, atravesando 12 municipios en total.

Es una ruta estratégica porque representa uno de los accesos más importantes a la región metropolitana y tiene un rol clave en el entramado productivo de la provincia, dado que conecta el complejo portuario de Zárate-Campana con el de La Plata.

Asimismo, atraviesa partidos que cuentan con importantes industrias, como Pilar y Cañuelas; y vincula zonas agrícola-ganaderas como Exaltación de la Cruz, General Las Heras, Marcos Paz y San Vicente, además de la cuenca de producción láctea ubicada entre Brandsen y General Rodríguez.