Lali en River: más entradas a la venta

Lali llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026 con doble sold out ante la expectativa de su público que se hizo sentir inmediatamente. La reina del pop argentina prepara una fiesta insuperable donde escribirá un hito en su exitosa y explosiva carrera y todavía hay una oportunidad para verla en vivo.

Entradas a la venta

Debido a una reconfiguración del escenario, se liberarán sectores surgiendo así una nueva oportunidad para aquellos que aún no pudieron comprar sus entradas para ser parte de dos noches históricas.

TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA ATENDER AL DEMONIO 😈📞



Nuevos sectores disponibles para los rivers de Lali🔥



🗓️ 6 de junio

🗓️ 7 de junio

🏟️Estadio River Plate



💳 Venta general con todos los medios de pago ya disponible. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito… pic.twitter.com/NDbp0z0GEl — Dale Play Live (@livedaleplay) April 16, 2026

Las nuevas localidades para lo que serán dos fechas memorabels se encuentran a la venta a través de AllAccess.

Actualidad consagratoria

El anuncio de sus shows en River llegó después de un 2025 excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200 mil personas.

En estas fechas presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

El documental

Su impacto trascendió los escenarios: Lali: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.