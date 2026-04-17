Un importante operativo antidrogas llevado adelante este jueves por personal de la DDI Zárate-Campana, a través de la Sub DDI Escobar, permitió desarticular una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en la localidad de Maquinista Savio. El procedimiento culminó con cinco personas aprehendidas y el secuestro de droga fraccionada, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Despacho de droga con horarios rotativos

La investigación, que se desarrolló durante varias semanas, estuvo a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. Las tareas se iniciaron a partir de información que daba cuenta de la existencia de una banda que operaba con distintos puntos de venta y horarios rotativos, adaptándose a la demanda para evitar ser detectados.

A partir de vigilancias encubiertas, registros fílmicos y seguimientos, los investigadores lograron identificar los domicilios utilizados para la actividad ilícita y reunir pruebas suficientes para solicitar órdenes de allanamiento. En ese marco, la Justicia autorizó cuatro procedimientos simultáneos que se concretaron en distintos sectores de Maquinista Savio.

Las detenciones

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos Oscar Daniel Mencia (32), Cristian Ezequiel Pérez (39), Fernando Darío Fernández Noguera (22), Julián Vallejo Fretes (25), de nacionalidad paraguaya, y Walter Ricardo Mencia (39). Según indicaron fuentes policiales, cuatro de los detenidos se encontraban en los puntos de venta en calidad de “compradores”, mientras que el restante fue interceptado tras intentar darse a la fuga.

🚔 Cayó banda narco en Escobar



Cinco detenidos y droga lista para la venta



📌 Operaban en Maquinista Savio

📌 Tenían puntos de venta con horarios rotativos

📌 Secuestraron cocaína, marihuana, un arma y dinero en efectivo



👉 https://t.co/zvKCR5230M



💬 ¿Golpe real al… pic.twitter.com/obEzqsKflN — ANDigital (@ANDigitalOK) April 17, 2026

Uno de los momentos más tensos del procedimiento se produjo cuando Oscar Mencia intentó escapar trepando por techos y desplazándose por pasillos lindantes, aunque finalmente fue reducido por los efectivos tras oponer resistencia. En su poder se secuestró un revólver calibre .32 largo sin numeración visible, cargado con cinco municiones y una vaina servida, además de dosis de cocaína y marihuana.

Los estupefacientes incautados

Durante los allanamientos también se incautaron un total de 1.740 dosis de cocaína (409 gramos), 133 envoltorios de marihuana (155 gramos), dos libretas con anotaciones vinculadas a la comercialización, 101 mil pesos en efectivo y un teléfono celular que será peritado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen más integrantes en la organización y posibles conexiones con otras redes de narcotráfico en la región.