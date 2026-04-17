Clásico de Mark Twain: Betiana Blum y Antonio Grimau estrenan “El diario de Adán y Eva”

El próximo 3 de mayo a las 21 horas estrena en el Teatro Regina El diario de Adán y Eva, de Mark Twain, con versión y traducción de Sebastián Parrotta y dirección de Juan Pablo Ragonese. La obra está protagonizada por Betiana Blum y Antonio Grimau, dos de los actores más queridos y reconocidos por el público argentino, cuyas trayectorias en televisión, cine y teatro han acompañado durante décadas a distintas generaciones.

Este encuentro en escena reúne a dos intérpretes con una enorme conexión con el público, capaces de hacer reír con una mirada, un gesto o una pausa.

Blum y Grimau traen consigo todo ese recorrido, esa experiencia y ese vínculo construido a lo largo del tiempo, y lo ponen al servicio de una obra que encuentra en el humor su gran motor.

Un clásico, una comedia

El diario de Adán y Eva es, ante todo, una comedia inteligente. A partir del encuentro entre dos seres completamente distintos, la obra despliega situaciones desopilantes, observaciones agudas y un humor que nace de lo cotidiano: las diferencias, los malentendidos, las formas de ver el mundo. Ella observa, pregunta, nombra, interpreta. Él intenta entender, resistir, adaptarse. Y en ese choque permanente aparece un humor fresco, reconocible y constante.

El texto de Mark Twain brilla por su ironía y su capacidad de encontrar lo ridículo en lo humano. Cada escena propone una mirada divertida sobre comportamientos universales, generando una identificación inmediata con el público, que se ve reflejado en esos pequeños conflictos y en esas formas tan distintas —y tan familiares— de pensar y actuar.

Sin perder nunca su ligereza, la obra construye un recorrido lleno de humor, inteligencia y calidez, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar, reír y dejarse llevar por una historia tan clásica como vigente.

Cuándo son las funciones

Las funciones serán los días viernes y domingos a las 21 horas en el Tetro Regina, ubicado en Avenida Santa Fe 1234.

Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro y a través de EntradaUno.