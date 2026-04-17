El Pasaje Lanín celebra sus 25 años como ícono del intervenido arte urbano de CABA

El domingo 19 de abril, a partir de las 12 horas, se celebrará el 25° aniversario del Pasaje Lanín, que se extiende por tres cuadras entre Brandsen 2100 y Avenida Suárez 2001, en el barrio de Barracas, donde el artista plástico Marino Santa María intervino 40 frentes de casas del pasaje donde él reside.

De este modo, convirtió a esta zona en una de las muestras de arte urbano más importantes de la Ciudad.

Para celebrarlo, habrá actividades gastronómicas, talleres para niños y shows musicales, con acceso sin costo.

La grilla

12 h - Apertura. Palabras del artista Marino Santa María

12.10 h - Actividades gastronómicas. Almuerzo compartido entre los vecinos.

14 h - Taller de mosaiquismo para niños. A cargo de Marino Santa María.

Artistas en escena

12 h - Fanfarria del Capitán y Zeta Yeyati

13 h - Juan Pablo Esmok, guitarra

14 h - Eduardo Portela Dúo, tango

15 h - Escuela de Música de Barracas

Pasaje Lanín

En la década de 1990, el artista plástico Marino Santa María decidió reformar la fachada de su taller, ubicado en esta calle. Al ver el resultado, sus vecinos se entusiasmaron y le pidieron que continuara la obra en sus propios frentes.

Cada uno de ellos fue pintado con distintas formas y colores y luego se les aplicó venecitas para preservar esos diseños.

Finalmente, con la ayuda del Gobierno de la Ciudad, la UNESCO, el Museo de Bellas Artes, la Fundación Banco Ciudad y diversas empresas, se logró realizar el proyecto sobre 40 frentes de viviendas que se transformaron en lienzos coloridos.