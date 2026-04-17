La Liga de la Energía llega a la feria “Manos Platenses” en Plaza Azcuénaga

La empresa distribuidora de energía eléctrica EDELAP invita a las familias a disfrutar de dos tardes especiales junto a “La Liga de la Energía”, una propuesta educativa y divertida pensada para niños y niñas de hasta 12 años. La actividad, de acceso libre y gratuito, se realizará los sábados 18 y 25 de abril en el marco de la feria Manos Platenses, en Plaza Azcuénaga (19 y 44), de 15 a 18 horas. En caso de lluvia o mal clima, será reprogramada.

Durante cada jornada, los más chicos podrán aprender jugando sobre el cuidado de la energía, su uso responsable y sumarse a la misión de enfrentar a los personajes conocidos como “los derrochones”, en un espacio diseñado para combinar entretenimiento y aprendizaje.

Programa educativo

EDELAP busca promover la conciencia sobre el valor de la energía, su uso seguro y eficiente, brindando herramientas que permitan incorporar hábitos sustentables desde la infancia.

La feria

Manos Platenses es una iniciativa de economía social impulsada por la Fundación Pro Humanae Vitae, que reúne a más de 150 familias emprendedoras de la ciudad de La Plata, generando un espacio de encuentro, producción local y consumo responsable.

En este contexto, EDELAP también participa con su programa “Negocios Inclusivos”, orientado a acompañar el desarrollo de cooperativas, talleres protegidos, emprendedores y PyMES, especialmente de sectores en situación de vulnerabilidad social, brindando un espacio permanente para ofrecer sus productos.

Con un promedio de 12 mil visitantes por edición, la feria se consolida como un punto de encuentro clave para la comunidad, donde se combinan propuestas culturales, educativas y de desarrollo local.