viernes 17 de abril de 2026 - Edición Nº4409

Municipios | 17 abr 2026

Vulnerabilidad creciente

La Municipalidad de Almirante Brown profundiza el acompañamiento social

En esta oportunidad, se entregaron ayudas económicas a una docena de familias -de distintas localidades- para que puedan refaccionar sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida.

Encuentro en la Casa de la Cultura.
TAGS: ALMIRANTE BROWN, MARIANO CASCALLARES, PAULA EICHEL, VULNERABILIDAD, JUAN FABIANI

La Municipalidad de Almirante Brown continúa profundizando el acompañamiento a familias brownianas de distintas localidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de que puedan refaccionar sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida.

La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura y fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel.

En ese marco, se realizó la entrega de ayudas económicas a 12 vecinos y vecinas que no cuentan con recursos y atraviesan momentos complejos, ya sea por cuestiones de salud, situaciones de violencia de género, problemáticas habitacionales o emergencias como incendios.

Las familias beneficiarias son previamente evaluadas por equipos de trabajadores sociales, quienes determinan las necesidades específicas de cada caso. A partir de ese análisis, se otorga una ayuda económica destinada a la compra de materiales de construcción, con montos que varían en función de cada situación particular.

Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares expresó que “desde el Municipio seguimos fortaleciendo estas importantes políticas públicas que tienen como eje el acompañamiento a nuestras familias, brindando herramientas concretas para mejorar su calidad de vida y estar presentes en los momentos más difíciles”.

Participaron además la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco.

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