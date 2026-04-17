La Municipalidad de Almirante Brown profundiza el acompañamiento social

La Municipalidad de Almirante Brown continúa profundizando el acompañamiento a familias brownianas de distintas localidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de que puedan refaccionar sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida.

La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura y fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel.

En ese marco, se realizó la entrega de ayudas económicas a 12 vecinos y vecinas que no cuentan con recursos y atraviesan momentos complejos, ya sea por cuestiones de salud, situaciones de violencia de género, problemáticas habitacionales o emergencias como incendios.

Las familias beneficiarias son previamente evaluadas por equipos de trabajadores sociales, quienes determinan las necesidades específicas de cada caso. A partir de ese análisis, se otorga una ayuda económica destinada a la compra de materiales de construcción, con montos que varían en función de cada situación particular.

Acompañar a quienes más lo necesitan es prioridad para seguir construyendo una comunidad más justa e inclusiva.



Seguimos sumando apoyo a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad, acercando herramientas y respuestas concretas.#BrownConVos pic.twitter.com/juZghhprrp — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) April 15, 2026

Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares expresó que “desde el Municipio seguimos fortaleciendo estas importantes políticas públicas que tienen como eje el acompañamiento a nuestras familias, brindando herramientas concretas para mejorar su calidad de vida y estar presentes en los momentos más difíciles”.

Participaron además la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco.