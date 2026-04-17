Se presenta en la Feria del Libro “Vínculos humanos y la gente de mierda”

El viernes 1 de mayo, a las 17 horas, María Victoria Gentile Gamond presentará Vínculos Humanos y la gente de mierda, en la Feria Internacional del Libro, en La Rural de Palermo.

El libro propone una crítica y una invitación a revisar cómo las personas se vinculan en un mundo dominado por la inmediatez, la tecnología y la soledad.

Los particulares vínculos modernos

Con un título impactante y contenido profundo, Vínculos humanos y la gente de mierda aborda la paradoja contemporánea: personas hiperconectadas pero cada vez más solas. La autora plantea preguntas centrales: ¿Qué tipo de relaciones estás construyendo? ¿Te vinculás o solo te conectás? Frente a la búsqueda de validación, pertenencia y éxito, Gentile Gamond sostiene que la buena vida se construye con relaciones de calidad.

📱Nos estamos comunicando todo el tiempo… pero conectando cada vez menos.



💔 Más mensajes, menos profundidad.

📱 Más redes, menos conversación real.

⚡ Más inmediatez, menos compromiso.



📖 Por eso escribí “Vínculos Humanos. Y la gente de mierda”. @grupolibero @YaninaOrrego pic.twitter.com/Ma0iBCnJnZ — Victoria Gentile (@victoriagentile) April 8, 2026

Con una aproximación que articula comunicación, psicología y sociología, el libro examina cómo se forman los vínculos, por qué se repiten ciertos patrones y qué rol juegan el apego, el deseo, la amistad, el amor, la tecnología y los vínculos dañinos en nuestra biografía emocional.

Desde marcos teóricos clásicos hasta fenómenos contemporáneos, como las relaciones digitales y la cultura del descarte, la obra invita a cuestionar creencias, revisar elecciones y asumir responsabilidad afectiva.

La palabra de la autora

“Siempre me gustó escribir la vida en los márgenes de la hoja de mi historia, pero con el tiempo aprendí que es importante mantener la línea de los renglones para poder elegir cómo y con quién perder el tiempo de esta existencia limitada”, dice Victoria.

Y sentencia: “Entiendo los vínculos como un aprendizaje que nos ayuda a pensar y a comprender la experiencia de otros, sin tener que vivirla en primera persona, para así trabajar la empatía y la resiliencia de nosotros mismos y de los demás”.

Vínculos Humanos no se queda en la superficie: propone una mirada crítica y honesta para elegir con quién compartir el tiempo, el recurso más valioso que tenemos.

Actividades del lanzamiento

Presentación Feria Internacional del libro de Buenos Aires, viernes 1 de mayo en el Pabellón Azul, Stand 700 Grupo Libero. La Rural. Avenida Sarmiento 2804, CABA.

17:00 — Panel: liderazgo y marca personal

18:00 — Presentación oficial del libro: intervención de la autora, lectura de fragmentos y espacio de preguntas. Firma de ejemplares a continuación.

María Victoria Gentile Gamond

Es cordobesa y vive en Buenos Aires desde hace 28 años. Es Magíster en Comunicación Institucional, Licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación Publicitaria y Técnica Universitaria en Comunicación Social, con posgrado en Opinión Pública y Medios y diplomaturas en Marketing Digital y Coaching Ejecutivo.

Dirige La Consultora desde hace una década y cuenta con amplia trayectoria en el sector público, privado y académico. Además de la participación en medios gráficos y radiales. Es docente hace más de 30 años, ejerció en ocho instituciones educativas.

Autora de artículos periodísticos y creadora de Vínculos Humanos, que también es una columna en el programa de streaming El Arranque en Zonica y un canal de pódcast en Spotify.