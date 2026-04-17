Axel Kicillof refuerza su perfil internacional en España y analiza la hoja de ruta opositora hacia 2027

La provincia de Buenos Aires busca intensificar sus vínculos con los principales centros urbanos de Europa. Con ese propósito, Axel Kicillof encabezó una intensa jornada de trabajo en España, donde se reunió con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la sede del Ayuntamiento local. El encuentro tuvo como objetivo principal diseñar una agenda de trabajo común que permita integrar mejores prácticas de gestión en territorio bonaerense.

Acuerdos de gestión y cooperación entre distritos

Durante la reunión, ambas delegaciones coincidieron en la relevancia de avanzar hacia un acuerdo de hermanamiento entre la provincia y la ciudad catalana. Los temas prioritarios de la agenda incluyeron el desarrollo de estrategias para potenciar el sector turístico como industria generadora de empleo y el análisis de políticas públicas orientadas a la seguridad ciudadana.

La comitiva argentina, integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Institucionales, Cecilia Nicolini, trabajó junto a los funcionarios barceloneses Mar Jiménez, Richard Sánchez y Felip Roca en la coordinación de futuras acciones de asistencia técnica y cooperación conjunta.

Críticas a la gestión nacional y desafíos del peronismo

En su paso por España, el exministro de Economía también dedicó tiempo a analizar el presente de la Argentina bajo la administración de Javier Milei. En declaraciones brindadas a Cadena Ser, cuestionó con dureza el impacto de las políticas económicas nacionales. "Es un gobierno que ya no invierte nada, en dos años se perdieron 270 mil puestos de trabajo", remarcó al evaluar la situación del empleo.

En el plano estrictamente electoral, el dirigente analizó los pasos a seguir para el peronismo de cara al 2027. Ante un escenario de atomización de la oposición, enfatizó que es momento de comenzar a diagramar una propuesta superadora. "Tenemos que enhebrar una construcción política que hoy está bastante poco articulada y robusta", sostuvo en relación al desafío de unidad que atraviesa el espacio.

Esta gira europea permite al referente bonaerense proyectar una imagen de gestión internacional y, simultáneamente, posicionarse como una de las figuras clave que busca reorganizar el armado político de la oposición frente a los desafíos que impone la actual administración nacional.