Julio Alak y Silvina Batakis recorrieron el avance de 175 viviendas con fuerte impacto social en La Plata

En una jornada de trabajo enfocada en la gestión de políticas públicas integrales, el intendente de La Plata, Julio Alak, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, Silvina Batakis, llevaron adelante una recorrida por las obras de 175 viviendas situadas en la localidad de Melchor Romero. El proyecto, que ya cuenta con un nivel de avance del 92,05%, se destaca por su enfoque social y articulación interministerial.

Un proyecto con alto valor social

Durante la visita al predio ubicado entre las calles 173 y 175 y 524 y 526, el jefe comunal agradeció el impulso del Gobierno provincial. "Esta obra es un ejemplo de cómo el Estado puede hacer cosas dignísimas para sectores vulnerables con la máxima calidad", afirmó Julio Alak. Además, el intendente destacó la importancia del destino de las unidades: "Se está construyendo uno de los barrios más hermosos de la ciudad, con 175 viviendas que van a tener un destino dignísimo. Va a ser el primer barrio en donde se les va a dar la posibilidad de tener un techo a mujeres que han sido víctimas de violencias de género y que están en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, la ministra Silvina Batakis puso el foco en la eficacia de la coordinación estatal para resolver necesidades habitacionales críticas. "Melchor Romero es una obra emblemática de la provincia, que atiende las problemáticas de hábitat, género, discapacidad y salud mental, lo que da cuenta de que las políticas, cuando se coordinan, dan resultados y son muestra de un Estado eficiente que da respuestas a las necesidades de la gente", expresó la funcionaria.

Detalles de la obra y articulación ministerial

El complejo habitacional es el resultado de un trabajo coordinado entre diversos ministerios bonaerenses, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Barrios, y la Municipalidad de La Plata.

Las 175 unidades habitacionales se distribuirán de la siguiente manera: 145 viviendas serán adjudicadas a mujeres que formaron parte del programa "Ellas Hacen", incluyendo un homenaje simbólico a la lucha por la justicia en la región. Las 30 unidades restantes estarán destinadas a personas con discapacidad y pacientes externados del Hospital Alejandro Korn.

Además de las unidades, el proyecto incluye un desarrollo urbanístico integral realizado por OPISU que contempla espacios verdes, zonas deportivas, iluminación LED y forestación. Por su parte, la Municipalidad de La Plata ha trabajado intensamente en el saneamiento cloacal, entubamiento de zanjas y la gestión de servicios públicos esenciales para garantizar la calidad de vida de las futuras familias adjudicatarias.

La recorrida culminó con una reunión de trabajo interministerial para analizar el estado final de situación y ultimar los detalles necesarios para la próxima entrega de llaves, reafirmando el compromiso de la gestión provincial y municipal con el acceso a una vivienda digna.