Homicidio en City Bell: asesinaron a un hombre y detuvieron a dos menores

Un nuevo hecho de violencia conmocionó a la localidad de City Bell este viernes. Un hombre identificado como Claudio Gastón González fue asesinado en la zona de calle 479 entre 8 y 10, tras protagonizar un enfrentamiento con dos jóvenes. El caso, que ya se encuentra bajo investigación, terminó con la detención de dos menores de edad acusados de ser los autores materiales del homicidio.

El hallazago del cuerpo y la asistencia médica

El episodio comenzó con un llamado al 911 que alertó al Comando de Patrullas sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a González tendido en el suelo con una herida punzante a la altura del pecho y diversas lesiones sangrantes. De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, pero al llegar, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima.

Un vecino de la zona, quien intentó socorrer al hombre antes de la llegada de los servicios de emergencia, brindó un testimonio clave para la investigación. El testigo relató que, en medio de sus pedidos de auxilio, González alcanzó a mencionar que había mantenido una disputa previa con uno de los jóvenes que posteriormente serían aprehendidos por la policía.

Detención de los sospechosos y móvil del crimen

Tras el hallazgo, las fuerzas de seguridad iniciaron un rápido despliegue operativo en el perímetro del hecho. Gracias al rastrillaje en los alrededores, los agentes lograron interceptar a dos jóvenes en calle 480 entre 8 y 10. Uno de los detenidos, identificado como Ariel Aldo Aguilera de 17 años, presentaba manchas hemáticas en su calzado, evidencia que los vinculó directamente con el ataque. El otro menor involucrado es Santiago Sebastián Aguilera, de 15 años.

La primera línea de investigación policial sugiere que el crimen tuvo su origen en un conflicto vecinal. Según las fuentes, los agresores se habrían dirigido al domicilio de la víctima para confrontarlo por una disputa que González mantenía con una prima de los menores detenidos. Este enfrentamiento escaló hasta derivar en el desenlace fatal.

Trabajo de la Justicia

El caso quedó a disposición de la fiscalía de turno, que ordenó las diligencias de rigor en el lugar del hecho para avanzar con la causa. La detención de ambos menores y el hallazgo de pruebas clave en la vestimenta de uno de ellos consolidan la acusación por este crimen en La Plata. La investigación continuará en las próximas horas para determinar la responsabilidad exacta de cada uno de los implicados en este episodio que mantiene en vilo a la comunidad de City Bell.