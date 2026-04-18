Kicillof en España: fuerte respaldo de Gustavo Petro y reuniones estratégicas con líderes europeos

La gira oficial de Axel Kicillof por España alcanzó un punto de máxima exposición política este viernes. En una jornada cargada de encuentros bilaterales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires obtuvo el reconocimiento de figuras centrales de la política latinoamericana y europea. La actividad, centrada en la ciudad de Barcelona, sirvió para que el mandatario ratificara su rechazo a las políticas de ultraderecha y buscara financiamiento externo para el territorio bonaerense.

El espaldarazo político de Gustavo Petro

El momento de mayor impacto de la jornada ocurrió durante la reunión bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la biblioteca Gabriel García Márquez. Ambos líderes analizaron la inestabilidad global y la necesidad de conformar un bloque regional sólido. Fue en ese contexto donde Petro lanzó una definición de peso: aseguró que Kicillof probablemente sea el próximo presidente de la Argentina. Este apoyo internacional llega en un momento donde el gobernador busca consolidar su liderazgo opositor a nivel nacional.

Kicillof señaló que estos encuentros son fundamentales para presentar una posición conjunta ante los atropellos que viven muchos países bajo el avance de sectores conservadores. Según el mandatario provincial, la dirección que Donald Trump le imprime al mundo, y que en el país representa Javier Milei, genera un daño significativo que gran parte de la dirigencia global vino a denunciar a Barcelona.

Alianzas con Europa y acuerdos con Brasil

La agenda internacional de la Provincia también incluyó un encuentro con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. En el predio de FIRA Barcelona, ambos funcionarios dialogaron sobre la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre el bloque europeo y América Latina, buscando canales de diálogo que trasciendan la coyuntura actual.

En términos de gestión económica, se destacó la reunión con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), Aloizio Mercadante. El objetivo central fue avanzar en la firma de un acuerdo de cooperación e inversiones productivas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinado a fortalecer la infraestructura y el desarrollo en la provincia de Buenos Aires.

Coordinación política y diálogo regional

El gobernador bonaerense también mantuvo contacto con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, con quien coincidió en la urgencia de coordinar acciones entre todas las fuerzas progresistas de la región. Asimismo, se reunió con la cúpula del PSOE para articular agendas políticas entre el partido español y el Partido Justicialista provincial, buscando una proyección internacional de las banderas del peronismo.

La comitiva oficial, integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora Cecilia Nicolini, cerró la jornada con un encuentro con referentes del Center for International Policy, un influyente centro de estudios vinculado al Partido Demócrata de Estados Unidos. Con esta gira, Kicillof no solo busca posicionar a Buenos Aires en el radar de las inversiones extranjeras, sino también cimentar su propia figura como el principal interlocutor del progresismo argentino en el exterior.