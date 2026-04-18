Desplome generalizado: Olavarría acumula 10 meses de caída y una retracción interanual del 13 %

La Municipalidad de Olavarría informó los resultados del Índice Económico de Olavarría (IEO) correspondiente a marzo de 2026, que evidencian un escenario de marcada recesión en la economía local. Durante el último mes, la actividad económica cayó -9 % respecto a febrero y -13 % en términos interanuales, acumulando 10 meses consecutivos de retracción, en un contexto de deterioro sostenido del entramado productivo.

Caída generalizada y profunda

El informe refleja un impacto negativo en todos los sectores relevados:

_ Logística y transporte: -18 % mensual / -29 % interanual

_ Comercio: -12 % mensual / -26 % interanual

_ Minería: -13 % mensual / -19 % interanual

_ Industria: -8 % mensual / -7 % interanual

La caída promedio alcanza el -12,75 % mensual y el -20,25 % interanual, confirmando la profundidad de la crisis.

Fuerte derrumbe del consumo

Uno de los datos más relevantes es la abrupta caída del comercio, que refleja la pérdida del poder adquisitivo y la retracción del consumo.

A su vez, la fuerte baja en logística y transporte da cuenta de una menor circulación de bienes, consolidándose como un indicador claro de la desaceleración económica.

Construcción en retroceso

En el sector de la construcción, los despachos de cemento (último dato disponible de febrero) registraron una caída del -11,7 % mensual, lo que confirma el freno de la actividad.

Si bien en la comparación interanual se observa una leve suba (+3,7 %), el nivel de actividad continúa muy por debajo de 2023 (-23 %).

Impacto en el sector transporte

En el sector logística y transporte, uno de los más golpeados en el mes de marzo, se evidencia un fuerte impacto producto del aumento de precio en combustibles del orden del 17 % intermensual.

Asimismo, el sector de despacho de combustible refleja la baja de la actividad económica con una merma del 32 % en la venta con respecto a mismo mes del año 2023 y un 17 % menos que mismo mes de 2025.

Desde el Municipio, informaron que se continúa monitoreando la situación y “trabajando para acompañar a los sectores productivos, comerciales y al empleo local en un contexto económico cada vez más complejo”.