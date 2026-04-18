Macri dijo ser parte del Gobierno de Milei: “Es el nuestro, estamos para complementarlo”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, exhortó a “no darle excusas al populismo para volver”. Fue al encabezar en Resistencia, Chaco, la gira denominada “Próximo paso”, como parte del relanzamiento del PRO de cara a las elecciones de 2027.

Encolumnado con Milei

Durante su mensaje, aclaró que “jamás” cuestionaría el rumbo del Gobierno de Javier Milei porque “es el nuestro, estamos para complementarlo”, y aclaró que no piensa ser oposición en las próximas elecciones presidenciales, “menos para que vueva el kirchnerismo”.

🗳 Macri: “Somos parte del Gobierno de Milei, somos el próximo paso”



El líder del PRO se alineó y descartó ser oposición



📌 “Es el nuestro, estamos para complementarlo”

📌 Busca blindar el cambio

📌 Fuerte señal rumbo a 2027



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“Tenemos la idea de blindar el cambio, ese que nos propusimos en 2015 y plantamos la semilla del mismo, pero en 2019 volvió el ejército de la demolición”, alertó el empresario desde el Centro de Convenciones Gala.

El relato del cambio

“Hace casi dos décadas nos propusimos a dar un cambio rotundo, algo que ninguna generación se atrevió a hacer, puedo decir que somos los que pusimos la semilla del cambio y libertad en la Argentina”, se vanaglorió Macri.

Luego resaltó que “en 2023 volvimos a avanzar pero el cambio no está blindado porque no está asegurado de que retroceda de nuevo ante la vuelta del populismo”.

Críticas al kirchnerismo

“No hay que darles excusas al populismo para volver. Por la confianza que nos han brindado al cambio que propusimos, nos sentimos obligados a aceptar lo que está bien y a señalar lo que está mal en este proyecto que compartimos. El silencio no ayuda al cambio, lo traiciona”, alertó.

Finalmente, el expresidente insistió con que “somos el próximo paso, que me entusiasma el solo imaginármelo, es de los que tienen que construir lo que falta, transformar el cambio en un futuro para la gente, que sientan que tiene una mejora concreta en cada vida que tienen. Entendamos que blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días”.