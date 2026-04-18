Habrá mil policías en el operativo de seguridad para el Superclásico en el Monumental

La Ciudad desplegará este domingo un amplio operativo de seguridad con más de mil efectivos para el Superclásico que jugarán River y Boca desde las 17 en el estadio Monumental por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

A qué hora se abre el estadio

Las puertas del estadio se abrirán a las 14 para que el público pueda llegar temprano y evitar aglomeraciones y demoras. Y habrá ingresos exclusivos para familias en cada uno de los accesos al estadio.

El despliegue

Habrá oficiales de la Policía de la Ciudad distribuidos en los tres anillos perimetrales de ingreso al estadio. Se harán controles para prevenir la venta ambulante, la actuación de trapitos y se dispondrán cacheos para evitar el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos.

Además del millar de policías, participarán del operativo Agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), quienes trabajarán en el programa Tribuna Segura, en cuya base de datos figuran las personas que tienen derecho de admisión.