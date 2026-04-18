Furor por Aitana en Argentina: la estrella pop suma una segunda fecha

Aitana confirmó su esperado regreso a la Argentina con un show el miércoles 21 de octubre y las entradas se agotaron en pocas horas sumando así una segunda fecha en el Movistar Arena el 22 de octubre, donde presentará en vivo el universo de Cuarto Azul, su proyecto artístico más reciente y uno de los discos más destacados del pop internacional.

El concierto forma parte de Cuarto Azul World Tour, la gira con la que la artista llevará su música a distintos escenarios del mundo y que marca el capítulo más ambicioso de su carrera hasta el momento.

Cómo es el show

El show propone mucho más que un recital: es una experiencia conceptual que combina música, narrativa visual y emoción, invitando al público a entrar en ese “Cuarto Azul”, un espacio íntimo donde Aitana conecta con su versión más auténtica.

Durante una noche, el Movistar Arena se transformará en ese universo creativo, donde los fans no serán solo espectadores, sino parte activa de una experiencia colectiva.

Cómo sacar las entradas

Luego de agotar en pocas horas las entradas para el día 21, la artista sumó una segunda noche para el 22 de octubre.

La venta general ya se encuentra disponible con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa a través de www.movistararena.com.ar.

El disco

El concierto llega tras el lanzamiento de Cuarto Azul, un álbum que debutó en el #1 en España y que acumuló millones de reproducciones en sus primeras horas, posicionándose como uno de los discos más relevantes del pop en español actual.

Este nuevo capítulo artístico muestra una evolución clara en su sonido y en su narrativa, con una propuesta más madura, sofisticada y personal.

Con una carrera que no dejó de crecer desde sus inicios, Aitana se consolidó como una de las voces más influyentes del pop en español. Sus giras anteriores reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, incluyendo múltiples shows agotados en la región , y hoy atraviesa un momento consagratorio que la proyecta definitivamente hacia el circuito global.

Cuarto Azul World Tour

Representa la expansión de ese universo: una propuesta artística diseñada para trascender lo musical y convertirse en una experiencia sensorial, donde conviven distintas facetas de la artista y se potencia su conexión con el público.

Buenos Aires será parte de este recorrido internacional, reafirmando el vínculo de Aitana con el público argentino, que la acompañó desde sus primeras visitas en la región y la convirtió en una de las artistas internacionales más convocantes del pop actual.