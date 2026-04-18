Alerta máxima por “despidos masivos” en el sector pesquero

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo manifestó su enérgico rechazo a la iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, que pretende habilitar la transferencia permanente de cuotas de captura de merluza hubbsi desde la flota fresquera hacia los grandes buques congeladores.

El proyecto del Gobierno

La iniciativa, que se encuentra en análisis ante el Consejo Federal Pesquero bajo el formato de un informe técnico, proyecta la conformación de un fondo de cuota destinado a abastecer la demanda de la flota congeladora, alterando el equilibrio histórico del sistema productivo.

Al respecto, el secretario general del gremio, capitán Mariano Moreno, advirtió sobre el impacto devastador de la medida: “Esta propuesta no solo es regresiva desde lo productivo, sino que tiene graves consecuencias sociales. La transferencia estructural de materia prima hacia los buques congeladores destruye la actividad en tierra, reduce el procesamiento en las plantas y afecta el empleo en toda la cadena pesquera”.

El dirigente recordó que la propia Ley Federal de Pesca (Nº 24.922) prohíbe expresamente este tipo de transferencias para resguardar el trabajo en tierra y evitar los monopolios. “Avanzar con esta medida es desnaturalizar el espíritu de la ley para favorecer la concentración del recurso en un solo segmento, desfinanciando a la flota fresquera que ya atraviesa una compleja coyuntura económica”, explicó.

Riesgo inminente de quiebras y despidos

Desde la organización sindical lanzaron un alerta urgente a toda la comunidad marítima y pesquera ante el inminente avance del proyecto gubernamental.

“Estamos ante un riesgo que llevará al quebranto a un gran número de empresas dedicadas a la extracción de merluza común fresca. Si esto avanza, el resultado directo serán despidos masivos de trabajadores, tanto a bordo de los buques como en las plantas en tierra”, enfatizó el titular del Centro de Patrones.

Y remató: “La política pesquera debe orientarse a proteger el empleo argentino, fortalecer la industria nacional y garantizar la explotación sustentable del recurso, no a promover mecanismos que profundicen las desigualdades. Cualquier discusión sobre la administración de los recursos debe darse en una mesa de diálogo donde se escuche, fundamentalmente, a los trabajadores”.