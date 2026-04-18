Quilmes amplía la zona de contenerización en el centro

El Municipio de Quilmes realizó este viernes un operativo de ampliación de la zona de contenerización en el centro de la ciudad, más precisamente en el radio de calles comprendido por la avenida Hipólito Yrigoyen, Pringles, Olavarría y Brandsen, que fue supervisado por la intendenta interina local, Eva Mieri. Se instalaron 35 nuevos contenedores, en el marco de uno de los compromisos del Plan Bienal 2025/27 anunciado por Mayra Mendoza, de completar con este sistema la totalidad del distrito.

¡Sumamos 35 nuevos contenedores de residuos en Quilmes Centro! 🙌



Estas unidades estarán distribuidas entre las calles Hipólito Yrigoyen, Pringles, Olavarría y Brandsen, completando todo el casco céntrico de la ciudad. #SeguimosParaAdelante ☀️💜 pic.twitter.com/6xv0TMNFBN — Quilmes Gobierno (@QuilmesMuni) April 17, 2026

“Estamos ampliando la zona de contenerización en Quilmes Centro. Al finalizar este año, vamos a contar con más de 700 contenedores repartidos en todo el distrito. Seguimos trabajando con la impronta de nuestra compañera Mayra, por un Quilmes más lindo, limpio, ordenado y sustentable”, expresó Mieri, quien dialogó con las y los vecinos presentes, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Por su parte, Gaudio comentó que “en la Casa de las Culturas les contamos a los comerciantes y a los vecinos del centro de Quilmes que íbamos a estar, a mediados de abril, terminando la contenerización de este lugar, que completa es el casco céntrico”.

“Esta es la segunda etapa de ampliación que tenemos prevista para este año, donde ya se hizo la contenerización del centro de Bernal. Tenemos también proyectado en mayo realizarla en el centro de Solano, y en junio, en el de Ezpeleta, para seguir con el objetivo que nos planteó Mayra en el Plan Bienal, de contenerizar el 100 % del distrito”, completó el funcionrio

Qué zonas abarca y cómo funciona

El operativo estuvo enmarcado en el plan de ampliación del sistema de contenerización en Quilmes Centro con el objetivo de fortalecer el sistema de recolección, ordenar la disposición de residuos y mejorar la higiene urbana en la zona. En esta primera instancia, los trabajos comenzaron sobre la calle Brandsen, en el tramo comprendido entre Paz y Pringles, donde se llevó adelante la colocación inicial.

El criterio de ubicación

Asimismo, de manera complementaria al operativo, la Dirección de Relaciones con la Comunidad dialogó con vecinos y vecinas para informar sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Los contenedores están siendo ubicados con los siguientes criterios técnicos de ubicación: Uno por cuadra; colocados preferentemente a mitad de cuadra y evitando su emplazamiento frente a locales gastronómicos o de expendio de alimentos, y no se colocarán en sectores que interfieran con accesos o salidas vehiculares.