Buenos Aires reúne a líderes globales para poner a la salud cerebral en el centro del desarrollo

La Ciudad de Buenos Aires será sede de un encuentro internacional de alto nivel sobre uno de los temas que más rápidamente está ganando centralidad en el mundo: la salud cerebral. Por primera vez, la capital argentina será el punto de encuentro de las principales instituciones y voces de los cinco continentes para debatir uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Los días 24 y 25 de abril se realizará el 2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health, organizado por Fundación INECO junto con la Swiss Brain Health Foundation, en colaboración con The Lancet Commission on Brain Health.

El encuentro convocará a especialistas de neurología, psiquiatría, salud pública, investigación y políticas públicas para avanzar en una agenda que hoy excede largamente el campo sanitario.

Durante años, la salud cerebral fue pensada sobre todo desde una perspectiva clínica y sanitaria. Hoy, sin dejar de reconocer esa dimensión esencial, la agenda se ha expandido: también interpela a la educación, la economía, el trabajo, la productividad, la innovación, la cohesión social y el desarrollo de los países.

Esa conversación ya empezó en Davos, en el G20, en el G7 y en otros espacios internacionales donde la relación entre cerebro, capital humano y crecimiento se volvió cada vez más visible. El encuentro de Buenos Aires se inscribe en esa agenda global — y la proyecta con voz propia desde la Argentina.

¿Qué es la salud cerebral?

La salud cerebral refiere al funcionamiento del cerebro en los planos cognitivo, sensorial, social, emocional, conductual y motor a lo largo de la vida. Por eso, esta agenda no abarca solo enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia, el accidente cerebrovascular o el Parkinson; también incluye su vínculo con la salud mental y con problemas como la ansiedad, la depresión y los trastornos por consumo de sustancias, que impactan en cómo las personas piensan, sienten, aprenden, trabajan y se relacionan.

Es, además, una cuestión profundamente atravesada por la salud física, los entornos saludables, la seguridad, el aprendizaje, la conexión social y el acceso a servicios de calidad.

Mucho más que una discusión sanitaria

La discusión, además, ya no se limita a la enfermedad. Hoy también incluye las habilidades cerebrales: creatividad, juicio crítico, adaptabilidad, regulación emocional, empatía y aprendizaje continuo. En ese sentido, el capital cerebral no reemplaza al capital humano sino que lo hace posible. Refiere a la salud neurológica y mental, junto con las capacidades cognitivas, emocionales y sociales que permiten aprender, trabajar, innovar y generar valor. Sin ese sustrato, no hay educación de calidad, productividad sostenida ni desarrollo duradero.

La urgencia también tiene una dimensión económica y social concreta. Según el World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, los trastornos vinculados al cerebro representan cerca del 24 % de la carga global de enfermedad, y extender intervenciones eficaces podría evitar hasta 267 millones de años de vida ajustados por discapacidad antes de 2050, con un impacto económico acumulado de hasta USD 6,2 billones. En la Argentina, estimaciones propias ya permiten cuantificar el costo de no actuar: la pérdida de capital cerebral equivalió al 1,4% del PBI en 2023.

El meeting abordará prevención a lo largo de la vida, demencias y envejecimiento cerebral, salud mental, sueño, desigualdad, neurorrehabilitación, políticas públicas y transformación de sistemas. Participarán referentes de algunas de las instituciones más influyentes del mundo en neurología, psiquiatría y salud cerebral: la American Academy of Neurology, la World Federation of Neurology, la World Psychiatric Association, la Alzheimer's Association, la American Heart Association, AARP, Alzheimer's Disease International, la European Academy of Neurology, el European Brain Council y el Global Brain Health Institute de UCSF, entre otras. Es, en conjunto, una de las convocatorias internacionales más completas que se hayan realizado sobre este tema en América Latina.

“No hay desarrollo sostenible sin salud cerebral. En el siglo XXI, cuidar el cerebro humano no es solo una prioridad sanitaria: es también una condición para educar mejor, trabajar mejor, innovar más y construir sociedades más resilientes”, señaló Facundo Manes, neurocientífico y fundador de INECO, quien co-coordina el encuentro junto al profesor Claudio L. Bassetti, de la Swiss Brain Health Foundation.

La importancia de ser sede

Que este encuentro se realice en Buenos Aires no es un dato menor. Expresa la capacidad de reunir en la Argentina a algunas de las voces más influyentes del mundo para pensar uno de los grandes desafíos del siglo XXI. En paralelo, esta agenda ya empezó a traducirse en iniciativas legislativas concretas: la Argentina cuenta con una Ley de Salud Cerebral aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y con una agenda activa orientada a fortalecer la respuesta frente al Alzheimer y otras demencias.

Datos del evento

2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health

Fecha: 24 y 25 de abril de 2026

Lugar: Buenos Aires, Argentina

Organizan: Fundación INECO y Swiss Brain Health Foundation — en el marco del 20° aniversario de INECO

En colaboración con: The Lancet Commission on Brain Health

Más información: https://brainhealthbuenosaires2026.ar/

Los expositores

Entre los referentes internacionales previstos se encuentran Natalia Rost (President, American Academy of Neurology), Steven Lewis (President, World Federation of Neurology), Danuta Wasserman (President, World Psychiatric Association), Mitchell Elkind (Chief Science Officer, Brain Health and Stroke, American Heart Association) y Joanne Pike (CEO, Alzheimer's Association / World Dementia Council).

También Victor Valcour (Global Brain Health Institute, UCSF), Juan Rodriguez (AARP / Global Council on Brain Health), Matías Irarrázaval (PAHO), Suvarna Alladi (NIMHANS, India), Christopher Chen (Asian Society Against Dementia), Alfred K. Njamnshi (Founder & Executive Director, Brain Research Africa Initiative — BRAIN), Olivier Piguet (Brain & Mind Centre, The University of Sydney, Australia) y Claudio Bassetti (Swiss Brain Health Foundation / The Lancet Commission on Brain Health), entre otros.

Los participantes representan instituciones de América del Norte, América Latina, Europa, Asia-Pacífico y África, consolidando una de las convocatorias internacionales más amplias realizadas sobre salud cerebral en la región.

La salud cerebral en números

-Más de 1 de cada 3 personas tendrá un trastorno cerebral en su vida: 3.400 millones de personas en el mundo. (Fuente: GBD 2016 Neurology Collaborators, The Lancet Neurology, 2019)

-Solo el 2 % de los presupuestos de salud de los gobiernos en el mundo se destina a salud mental. (Fuente: OMS)

-Las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. (Fuente: GBD 2016 Neurology Collaborators, The Lancet Neurology, 2019)

-Mueren 11 millones de personas por año por trastornos neurológicos — más que muchas guerras. (Fuente: GBD 2016 Neurology Collaborators, The Lancet Neurology, 2019)

-Las condiciones vinculadas al cerebro representan cerca del 24 % de la carga global de enfermedad. (Fuente: WEF/McKinsey Health Institute, 2026)

El impacto económico

Invertir en la salud de los empleados, incluida la salud cerebral, podría aumentar el PBI global hasta un 12 y generar hasta USD 11,7 billones en valor económico. (Fuente: WEF/McKinsey Health Institute, 2026)

Los programas de calidad en la primera infancia pueden ofrecer retornos anuales de 7 % a 13 % —especialmente en países de ingresos bajos y medios— y relaciones beneficio-costo de hasta 9 a 1. (Fuente: WEF/McKinsey Health Institute, 2026)

Escalar intervenciones costo-efectivas de prevención y tratamiento podría evitar hasta 267 millones de años de vida ajustados por discapacidad antes de 2050 y traducirse en hasta USD 6,2 billones de incremento acumulado del PBI global. (Fuente: WEF/McKinsey Health Institute, 2026)

Casi el 60 % de la fuerza laboral global necesitará nuevas habilidades hacia 2030, y muchas de ellas serán habilidades cerebrales. (Fuente: WEF, Future of Jobs Report, 2025)

La demencia afecta hoy a más de 55 millones de personas en el mundo y se estima que esa cifra podría ascender a 78 millones en 2030 y a 139 millones en 2050. En 2019, su costo global fue estimado en USD 1,3 billones y podría alcanzar los USD 2,8 billones hacia 2030 si se considera el aumento de los costos de cuidado. (Fuentes: OMS; ADI; WEF/McKinsey Health Institute, 2026)

La ansiedad y la depresión explican unos 12 mil millones de días laborales perdidos por año y alrededor de USD 1 billón anual en productividad perdida. (Fuente: OMS, Informe mundial sobre salud mental 2022)

En la Argentina, la pérdida de capital cerebral —por trastornos mentales, neurológicos y consumo de sustancias— costó el equivalente al 1,4 % del PBI en 2023. (Fuente: Fundación INECO, 2026. Manuscrito en preparación)