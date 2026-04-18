Video impactante en Ramos Mejía: Cruzó con la barrera baja y un tren se lo llevó puesto

Un impactante accidente ferroviario quedó registrado en video en la localidad bonaerense de Ramos Mejía donde un joven conductor decidió que era prudente cruzar con la barrera baja y fue embestido por una formación del Tren Sarmiento.

El hecho ocurrió ayer viernes pasadas las 6 de la mañana en el paso a nivel de la calle Pedro Obligado de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense oeste, y las imágenes muestran el momento exacto en el que una camioneta Renault Kangoo invade las vías sin tener paso y, en cuestión de segundos, es arrollada por el tren que avanzaba en dirección a Moreno.

Según fuentes policiales, el conductor –un joven de 21 años de edad– no reaccionó a tiempo y quedó detenido sobre las vías, sin intentar retroceder o avanzar para evitar el impacto: Entre que el vehículo asomó y fue embestido pasaron apenas cuatro segundos.

🚂 Cruzó con la barrera baja… y el tren lo arrolló



Impactante choque en Ramos Mejía que quedó filmado



📌 No frenó pese a la señal

📌 El impacto fue en segundos

📌 Sobrevivió de milagro



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💬 ¿Imprudencia total… o falla humana extrema?#RamosMejía #LaMatanza #TrenSarmiento… pic.twitter.com/di5M55SjyV — ANDigital (@ANDigitalOK) April 18, 2026

Como consecuencia del choque, el conductor sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Güemes, de Haedo, en la vecina ciudad de Morón, aunque se encuentra fuera de peligro.

Cortes y demoras en el servicio

El episodio también afectó el servicio ferroviario, ya que la formación no pudo detenerse en la estación Ramos Mejía mientras se realizaban tareas de asistencia y remoción del vehículo.

El joven quedó imputado en una causa penal por entorpecer el funcionamiento del transporte público, una infracción que puede derivar en penas de hasta dos años de prisión.

La imprudencia al volante

El caso reabre el debate sobre la imprudencia al volante en general, pero en los pasos a nivel en particular, uno de los puntos más críticos del sistema ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y en este caso de la Línea Sarmiento, una de las más utilizadas de todo el país.

Las imágenes del hecho generaron conmoción en redes sociales y vuelven a poner en foco los riesgos de ignorar las señales de seguridad vial.