Parque Chacabuco: el método que usaban para robar cuando fallaban los semáforos

Cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas en Parque Chacabuco, acusadas de aprovechar los cortes de semáforos para asaltar a automovilistas en plena calle.

El procedimiento se realizó tras varias denuncias de vecinos que venían alertando sobre la modalidad: los sospechosos esperaban el momento en que el tránsito quedaba desordenado por fallas en los semáforos y, en ese contexto, intimidaban a las víctimas con armas blancas para robarles.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona de avenida Riestra, donde detectaron un refugio precario que funcionaba como base de operaciones. Allí identificaron a los implicados y avanzaron con las detenciones.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una importante cantidad de elementos: cuchillos, navajas, armas caseras, además de celulares, billeteras y otros objetos que serían producto de los robos.

La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°36, que ordenó la detención de los cuatro involucrados y el secuestro de todo lo encontrado en el lugar.

El caso vuelve a poner el foco en este tipo de delitos oportunistas, donde los delincuentes aprovechan fallas en la vía pública para atacar en segundos y escapar rápidamente.