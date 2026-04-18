Andrea del Boca y una cifra que sacudió a Gran Hermano: qué pidió para volver

A semanas de su salida tras un accidente dentro de la casa, el nombre de Del Boca volvió a instalarse con fuerza. Según reveló Ángel de Brito, la actriz estaría dispuesta a regresar, pero con una condición contundente: un cachet cercano a $1.800.000 por día, una cifra que generó sorpresa incluso dentro del mundo del espectáculo.

El dato no es menor, sobre todo porque la actriz mantendría un contrato activo con el canal, lo que implica que ya percibe ingresos aún estando fuera del juego. En ese contexto, su eventual regreso aparece como una jugada fuerte tanto para la producción como para el propio reality, que busca generar impacto.

Pero el foco no está solo en lo económico. El presente del programa también quedó bajo la lupa. De Brito fue directo al analizar la temporada: aseguró que el ciclo está “en una meseta rara”, con mucha repercusión en redes pero sin reflejo en los números de rating. Y expreso que “Andrea del Boca tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe. Fuera de la casa le están pagando la mitad del primer contrato, donde le pagaban $1.100.000 por día, o sea, ahora está cobrando desde afuera $550.000 por día”

La discusión de fondo vuelve a instalar una vieja pregunta: ¿los famosos potencian o perjudican el formato? Mientras algunos sostienen que figuras como Del Boca aportan contenido y visibilidad, otros creen que le quitan frescura a un reality que históricamente funcionó mejor con participantes desconocidos.

Con el repechaje en el horizonte, la decisión final podría ser clave. Si se concreta su regreso, no solo cambiaría la dinámica dentro de la casa, sino que también podría ser el golpe de efecto que necesita una edición que, hasta ahora, no logra despegar del todo.