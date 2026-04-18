El cura DJ tocará gratis en Plaza de Mayo y hay un detalle clave

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un evento fuera de lo común: este sábado desde las 20, la histórica Plaza de Mayo será escenario de un show masivo encabezado por el llamado “cura DJ”, una figura que viene ganando notoriedad a nivel internacional.

Peixoto, sacerdote oriundo de Portugal, combina sets de música electrónica con mensajes espirituales, en una propuesta que busca conectar con el público desde otro lugar. Su presentación en Capital será además un homenaje al papa Jorge Bergoglio, a un año de su fallecimiento, lo que le suma un fuerte componente simbólico al evento.

El espectáculo será gratuito y contará con una puesta importante: pantallas LED, sonido de alta potencia y una organización pensada para una convocatoria multitudinaria en pleno microcentro.

Pero no todo será música. Desde el Gobierno porteño confirmaron un operativo especial de tránsito que afectará varias calles clave durante más de 24 horas. Habrá cortes totales en avenidas y arterias cercanas a Plaza de Mayo, incluyendo zonas de Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Rivadavia y otras calles del casco histórico, por lo que recomiendan evitar la zona o planificar recorridos alternativos.

El evento no solo genera expectativa por lo artístico, sino también por lo que representa: una fusión poco habitual entre religión, cultura urbana y espectáculo masivo en uno de los puntos más emblemáticos del país.

Con miles de personas esperadas y un formato diferente, la noche promete ser una de las más comentadas del fin de semana en Buenos Aires.