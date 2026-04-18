Ricky Martin hizo vibrar Palermo y dejó una escena familiar que emocionó a todos

Buenos Aires volvió a rendirse ante Ricky Martin. El artista puertorriqueño desplegó un show potente y emotivo que convirtió al Campo Argentino de Polo en una verdadera fiesta, con miles de fans cantando cada tema de principio a fin.

Desde que salió al escenario, el clima fue total. Gritos, emoción y hasta vecinos que se sumaron desde los balcones marcaron una noche donde la música se sintió en cada rincón de Palermo. Con un repertorio lleno de hits, Ricky hizo un recorrido por toda su carrera y conectó rápidamente con el público argentino.

El show tuvo momentos para todo: baile, nostalgia y también romanticismo. Clásicos como “María”, “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida” hicieron explotar al público, mientras que las baladas bajaron el ritmo pero no la intensidad emocional.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el artista reconoció entre el público a sus hijos mellizos, Matteo y Valentino. Aunque intentaron pasar desapercibidos, los fans los detectaron y no tardaron en ovacionarlos, sumando una cuota extra de emoción al recital.

Con cambios de vestuario, una puesta visual impactante y una energía constante, Ricky Martin dejó en claro por qué sigue siendo uno de los artistas más convocantes del pop latino.

La historia no termina ahí: el cantante vuelve a presentarse en el mismo escenario, en una gira que sigue generando furor en cada ciudad que pisa y que confirma, una vez más, su conexión intacta con el público argentino.