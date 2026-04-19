Milei arrancó su tercera visita a Israel en el Muro de los Lamentos

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este domingo al Estado de Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de Medio Oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

La primera actividad del líder libertario en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos, en tanto que tiene previsto participarar de los actos por el Día de la Independencia israelí, mientras que también recibirá un reconocimiento por su incondicional respaldo al Estado judío.

En la actividad, Milei estuvo acompañado por el rabino del llamado Kotel y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish .El Presidente rezó, emocionado y luego firmó un libro, evitando cualquier tipo de declaración ante el puñado de periodistas apostado en el lugar.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El Presidente Javier Milei, acompañado por el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. pic.twitter.com/Ant4KeZjZY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En estos se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.