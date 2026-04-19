Nuevas reglas del liderazgo: las ocho habilidades clave para gestionar equipos

Una compañía de talento líder a nivel global presentó ocho habilidades clave para gestionar equipos que hoy buscan las organizaciones, de acuerdo con el análisis realizado por sus especialistas en reclutamiento y gestión del talento.

En un escenario atravesado por la transformación digital, la aceleración tecnológica y nuevas dinámicas de trabajo cada vez más flexibles, el liderazgo se redefine y pone el foco en competencias vinculadas a la gestión de personas, la adaptabilidad y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre.

Las principales habilidades

Empatía, visión estratégica, comunicación efectiva, toma de decisiones, flexibilidad, gestión constructiva de conflictos, feedback y acompañamiento, y aprendizaje continuo se destacan entre las competencias clave que deben desarrollar los líderes de equipo y quienes busquen potenciar sus habilidades laborales y su empleabilidad.

Si bien las habilidades técnicas continúan siendo necesarias para cubrir cualquier posición, en la actualidad las habilidades blandas —relacionadas con la capacidad de interactuar, influir, inspirar y movilizar a otros— adquieren un peso decisivo, especialmente en roles de liderazgo.

¿Qué priorizan las empresas?

En este contexto, las organizaciones priorizan cada vez más las competencias socioemocionales y de comunicación por sobre la formación académica o los conocimientos técnicos, en línea con las nuevas demandas del mercado laboral.

“La figura del líder viene evolucionando hacia un modelo mucho más integral, donde no alcanza con saber gestionar tareas. Hoy las organizaciones necesitan líderes que puedan adaptarse a contextos cambiantes, comunicar con claridad, gestionar la diversidad y acompañar a sus equipos en entornos cada vez más desafiantes, sin perder de vista los objetivos del negocio”, señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Estas son las ocho habilidades clave para gestionar equipos que las organizaciones buscan en un líder, identificadas por los especialistas en reclutamiento y gestión del talento de Randstad:

1. Empatía

La empatía es una de las competencias socioemocionales más relevantes en el ejercicio del liderazgo. Implica la capacidad de comprender las emociones, necesidades y motivaciones de los colaboradores, generando vínculos de confianza y equipos más comprometidos. También permite detectar de forma temprana situaciones de desgaste, desmotivación o sobrecarga.

2. Visión estratégica

Además de gestionar lo operativo, se espera que un buen líder tenga la capacidad de anticiparse, identificar tendencias y tomar distancia de la coyuntura para actuar en línea con los objetivos de largo plazo de la organización. Esta mirada permite priorizar con criterio, asignar recursos de manera eficiente y orientar al equipo con un rumbo claro.

3. Comunicación efectiva

La habilidad para comunicarse de manera clara, oportuna y comprensible es una de las capacidades más valoradas en el liderazgo actual. En entornos atravesados por la virtualidad, la diversidad cultural y la horizontalidad, una buena comunicación, que involucra necesariamente la escucha activa, es central para mejorar el entendimiento, fortalecer la confianza, reducir fricciones y potenciar el trabajo colaborativo.

4. Toma de decisiones

En un entorno complejo como el actual, signado por la incertidumbre y el cambio como variable permanente, la capacidad de analizar escenarios, priorizar y tomar decisiones con agilidad es crítica. Los líderes deben poder avanzar aun con información incompleta, gestionar riesgos y asumir la responsabilidad de sus elecciones, manteniendo el foco en los resultados, pero sin descuidar a las personas y su bienestar.

5. Flexibilidad

La capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en prioridades, contextos o dinámicas de trabajo resulta fundamental para liderar con efectividad. Ser flexible implica también integrar distintas perspectivas, generaciones y estilos de trabajo, lo que enriquece al equipo y favorece la innovación.

6. Gestión constructiva de conflictos

Un liderazgo efectivo no evita el conflicto, sino que lo aborda de manera madura y productiva. La capacidad de canalizar desacuerdos a través del diálogo, promover el intercambio de ideas y construir soluciones conjuntas permite fortalecer las relaciones y mejorar la calidad de las decisiones.

7. Feedback y acompañamiento

Brindar devoluciones claras, oportunas y respetuosas es esencial para el desarrollo del equipo. Además, el liderazgo actual implica acompañar de manera activa a las personas en sus procesos, orientando, escuchando y generando instancias de crecimiento. Este enfoque no solo potencia el desempeño individual, sino que también fortalece el vínculo entre líderes y colaboradores y promueve una cultura de mejora continua.

8. Aprendizaje continuo

En un contexto donde el cambio es la norma y la tecnología acorta el ciclo de vida de las habilidades laborales como nunca, la capacidad de aprender de manera constante y a lo largo de toda la vida se vuelve indispensable para la empleabilidad. Incorporar nuevos conocimientos, actualizarse y adaptarse a las transformaciones del entorno es clave para liderar con efectividad.

“Los líderes y mandos medios tienen un impacto central en la experiencia de los colaboradores. En gran medida son responsables del clima interno y de los vínculos que se desarrollan dentro de los equipos de trabajo”, sumó Avila.

Y recalcó: “Son quienes tienen un rol clave para lograr compromiso, para desarrollar sentido de comunidad y para generar confianza, un recurso cada vez más importante frente a una menor presencialidad en los ámbitos laborales”.

“Hoy las organizaciones valoran perfiles que, además de gestionar, impulsen el crecimiento de sus equipos y promuevan una cultura de mejora continua y una actitud de apertura al cambio. En paralelo buscan fomentar liderazgos más humanos, más empáticos, con jefes de equipo preocupados realmente por el bienestar de sus colaboradores y plenamente conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de vínculos de confianza dentro de sus equipos de trabajo”, cerró la ejecutiva.