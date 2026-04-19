Superclásico en el Monumental: River y Boca juegan con una tensión especial

El partido más esperado del fútbol argentino ya está en marcha. River Plate y Boca Juniors se enfrentan en un nuevo Superclásico que paraliza al país, con un Estadio Monumental colmado y un clima que mezcla fiesta, nervios y mucha expectativa.

Desde horas antes del arranque, los alrededores del estadio fueron una locura: hinchas corriendo para entrar, banderas, bombos y un recibimiento impactante con lluvia de papeles que volvió a demostrar por qué este partido es único en el mundo.

En lo futbolístico, River llega con buen presente y quiere hacerse fuerte de local, mientras que Boca apuesta a sostener su racha positiva y dar el golpe en una cancha siempre complicada. Ambos equipos confirmaron sus onces sin grandes sorpresas, apostando a lo mejor que tienen disponible.

Uno de los focos está puesto en las figuras jóvenes y en los nombres que pueden cambiar el partido en una jugada. También hay expectativa por cómo se dará el duelo en el mediocampo, donde se puede definir gran parte del trámite.

El historial marca lo parejo que es este clásico, y este nuevo capítulo no parece ser la excepción. Con ambos necesitados de sumar y mostrar carácter, el partido se juega como una final.

Como siempre, el Superclásico no es solo un partido: es emoción, historia y una pasión que atraviesa generaciones. Y esta vez, otra vez, el país entero está mirando.