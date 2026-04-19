Alak asumió al frente del PJ La Plata y convocó a conformar un gran frente “Kicillof presidente”

El intendente de La Plata, Julio Alak, asumió este sábado como presidente del Partido Justicialista de la capital bonaerense en el marco de un multitudinario acto realizado en la sede de la fuerza peronista.. Unidad, democracia interna y conformación de un frente amplio nacional y provincial fueron los ejes centrales de un mensaje que bregó por “Axel Kicillof presidente en 2027”.

El acto, que se llevó adelante en la sede de 54 entre 7 y 8, congregó a más de mil personas y la participación de distintos partidos políticos y sectores sociales.

Durante su asunción, el alcalde puso el foco en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y ampliar el horizonte político del partido. Además, planteó la necesidad de “reconstruir consensos amplios y recuperar símbolos históricos como el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín”, al que definió como “una referencia para la construcción de un tercer movimiento histórico, un frente patriótico a nivel nacional y un frente bonaerense en la provincia”.

Al inicio de su alocución, Alak agradeció la presencia de “todas las generaciones del movimiento y toda la diversidad de sectores políticos y sociales”. En ese marco, destacó la participación de “los del momento fundacional del 17 de octubre del 1945, los de la resistencia peronista del 55, los del luche y vuelve del 73, los del retorno democrático de 1983, la militancia territorial, el movimiento obrero de la CGT y la CTA, la juventud de los territorios y la juventud universitaria peronista que ganó la federación universitaria de La Plata y los decanos de diversas facultades”.

“También están acá los 30 mil compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos en la última dictadura, miles de ellos de nuestra ciudad de La Plata. Desde aquí saludamos a todas y a todos los compañeros y compañeras”, acotó.

✌️ Todos unidos triunfaremos, con un grito de corazón: ¡Viva Perón y Axel Kicillof presidente de la Nación!



Con la presencia de todas las generaciones y la diversidad de los sectores políticos y sociales, iniciamos el camino para salvar a la Patria, uniendo una vez más al… pic.twitter.com/4IXXot6XfG — Julio Alak (@Julio_Alak) April 18, 2026

Cabe destacar que el acto contó con los representantes de distintas fuerzas políticas del campo nacional y popular, entre ellos la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, el Partido para la Victoria, Nuevo Encuentro y Partido Solidario, entre otros. “Junto a ellos pensamos las construcción de un amplio movimiento nacional y popular aliados en un frente que nos lleve a la victoria el año próximo para recuperar el gobierno nacional para el pueblo argentino”, expresó Alak.

Unidad peronista

Uno de los ejes principales de su discurso se basó en la unidad peronista y, en ese marco, Alak afirmó que “queremos un partido que sea la casa del movimiento nacional, vivo, abierto, participativo, organizado, solidario, movilizado y que sea un centro de formación política. Queremos que reine el sentido de la unidad”.

“A partir de ello debemos estimular la participación llevando adelante una gran campaña de afiliación. Un partido cercano a todos los barrios con militantes con barro en los zapatos como decía Perón. Queremos conformar un frente patriótico y un frente bonaerense con todos los partidos aliados que provienen del tronco nacional y popular”, reflexionó.

Hoy acompañamos a @Julio_Alak en su asunción como presidente del Partido Justicialista de La Plata.



Es un orgullo para la militancia peronista que Julio conduzca nuevamente el Partido, para seguir trabajando junto a @Kicillofok en la construcción de la esperanza que necesitan… pic.twitter.com/zBn0TEgdwm — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 18, 2026

“Pero primero hay que empezar por casa. El desafío principal es construir una unidad de todo el peronismo, respetando la diversidad. Un partido con una puerta grande y alta para que entre todos y con la frente alta. La primera estrofa de nuestra marcha, el primer mandato, la primera consigna, dice todos unidos triunfaremos. Basta de peleas entre nosotros. No sobra ningún peronista”, exclamó.

Unidad en la ciudad

En esa línea, Alak consignó que “la unidad nos permitió volver al gobierno municipal, y hoy nos permite gobernar todos juntos, la unidad nos dio fuerzas para transformar en sólo dos años un municipio quebrado en el municipio más sólido de la Argentina, y para empezar a sacar a la ciudad del abandono y la postración y llevarla por el sendero del progreso social”.

Democracia interna

El discurso también incluyó definiciones sobre el rol de la militancia, en línea con una práctica política cercana a las demandas sociales, y subrayó la necesidad de dirigentes capaces de interpretar con claridad las necesidades del pueblo. Asimismo, hizo hincapié en la participación electoral de los afiliados y la responsabilidad del peronismo de reparar derechos vulnerados.

En ese contexto, remarcó que “no hay unidad sin democracia interna. Perón fue claro en su último mensaje: ‘mi único heredero es el pueblo’. Todo otro método de elección es anti doctrinario y anticonstitucional, porque viola los derechos políticos y el principio de soberanía del pueblo. Por eso el año próximo debe haber PASO para elegir todos los cargos electivos respetando la soberanía popular en la elección de sus representantes”.

Nuevo frente para 2027



“A partir de un peronismo unido debemos conformar un nuevo y gran frente nacional, popular y democrático. Hay que construir un movimiento nacional con mucho volumen político para que el país recupere la autonomía en su política exterior y pueda llevar al pueblo por la senda del progreso social. Hay que construir la cultura del reencuentro de las fuerzas nacionales y populares”, manifestó Alak.

“Yo celebré el encuentro de Axel Kicillof y Federico Storani reivindicando el juicio a las juntas militares. Recordemos que el primer movimiento histórico fue el radicalismo de Hipólito Yrigoyen. El segundo movimiento histórico fue el de Perón. Hay que construir el tercer movimiento histórico a partir del abrazo de los grandes líderes del Siglo XX, Perón y Balbin”, insistió el mandatario platense”.

Críticas al Gobierno de Milei

“Tenemos que cambiar este modelo liberal conservador por un modelo político no subordinado servilmente a las potencias extranjeras que por un lado destruye la producción y el trabajo y por el otro nos discrimina fiscalmente”, enfatizó.

En esa dirección, aseguró que “tenemos una provincia perjudicada por la recesión, que sufre el cierre de miles de empresas, un comercio que no vende, la pérdida continua de puestos de trabajo privado y una caída profunda del consumo de las familias. Y los datos son elocuentes: este modelo económico ha provocado en dos años el cierre de 30 mil empresas a nivel nacional y 14 mil empresas en la provincia de Buenos Aires”.

“Están cerrando 30 empresas por día, o una por hora, y llevaron al desempleo a 300 mil argentinos y 160 mil bonaerenses. Esto ha provocado el derrumbe del consumo y de los ingresos públicos. Hay, además, un cruel abandono de los sectores más vulnerables como los discapacitados y los jubilados que hay que reparar rápidamente”, reseñó.

Por otro lado, indicó que “la provincia genera el 40 por ciento de los ingresos del gobierno nacional y recibe el 20. Paradoja: Buenos Aires es el principal sostén del poder nacional, pero este trabaja en contra de Bs As. Pero nuestro pueblo lo supo, lo intuye, lo sabe por eso el 22 de octubre del 2023 y el 7 de septiembre del 2025 nos eligió a nosotros para gobernar la ciudad y a Axel para gobernar la provincia y el año próximo lo elegirá para gobernar la nación”.

El programa

Tras invocar “principios de una ideología humanista que pone a la persona y a la comunidad en el centro de nuestras luchas políticas y sociales, reivindicadas por Yrigoyen, Perón y el Papa Francisco, que actualizó la doctrina social de la Iglesia”, Alak hizo hincapié en la necesidad de “elaborar un programa con cinco principios: recuperar nuestra soberanía en política exterior dejando de ser serviles a las potencias hegemónicas, orden macroeconómico, con estabilidad y progreso social, producción con nuestros recursos naturales, nuestro ciencia, y nuestros valiosísimos recursos humanos, sumando valor agregado a la producción; trabajo con salarios dignos para todos los argentinos y solidaridad social con todos los sectores vulnerables que hay que incluir”.

Reafirmación de principios

Ante el aplauso de los presentes, Alak ponderó “la legítima restitución de los ingresos de coparticipación que le han sido sustraídos a la provincia de Buenos Aires y cuya restitución es una de las banderas principales que enarbola nuestro gobernador en defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires”.



Asimismo, reafirmó la defensa del “sistema de educación pública y salud pública gratuitos, los centros de investigación científica, la movilidad social ascendente, el sistema de jubilaciones y pensiones solidario, las empresas del estado, como YPF, Aerolíneas y el Astillero Río Santiago”.

En lo institucional, se manifestó en favor de “la defensa y el ejercicio de la democracia como un espacio de diálogo y convivencia, la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios de Memoria, Verdad y Justicia y el recuerdo y homenaje permanente a los 30 mil desaparecidos. También el irrenunciable mandato constitucional de defender la soberanía nacional, los derechos soberanos sobre las islas Malvinas y el homenaje y recuerdo permanente a nuestros ex combatientes”.

Desafíos

En última instancia, Alak aseguró que “el desafío es volver a representar, volver a traer a nuestra casa la calle, los debates, a toda esa gente que ha sido desplazada y que se ha quedado sin representación, sin voz”.

“El desafío es enorme y se construye con amor, trabajo, dedicación y compromiso. Somos la provincia de los que trabajan la tierra y el mar. Somos campo y ciudad. Somos industria. Somos los millones que se suben a los trenes a la mañana temprano para ir a trabajar. Somos las ferias populares y también somos los satélites. Somos las manos callosas y somos el futuro. Nos merecemos nuestro Frente Bonaerense. Nos merecemos nuestro Frente. Debemos y merecemos ir al frente”, puntualizó.

Y sentenció: “Y así como dice nuestra marcha, todos unidos triunfaremos y todos juntos daremos un grito de corazón, Axel Kicillof presidente de la Nación”.

Acompañaron a Julio Alak el consejero provincial del PJ, Andrés Larroque; la consejera provincial, Florencia Saintout; el consejero provincial, Gabriel Bruera; la consejera provincial,Violeta Sbatella; el presidente del PJ de Berisso, Fabián Cagliardi; y la presidenta del PJ de Ensenada, Nora Turconi.

Las nuevas autoridades

Durante la jornada también se formalizó la puesta en funciones de toda la estructura partidaria, integrada por 24 consejeros titulares y 12 suplentes del Distrito La Plata; 34 congresales titulares y 17 suplentes de la Sección La Plata; y 32 consejeros titulares y 16 suplentes del Consejo Provincial.

Consejeros titulares Distrito La Plata

* Julio César Alak - presidente

* Carlos Bonicatto - vicepresidente

* Guillermo Cara - secretario General

* Josefina Vázquez - secretaria Administrativa y de Actas

* Norberto Gómez - secretario de Organización

* Gonzalo Atanasof - secretario de Formación Política

* Vanina Cortijo - secretaria de Desarrollo Humano

* Jonatan Mastrángelo - secretario de Relaciones

* Nicanor Martínez - secretario de Finanzas

* Camila Zambaglione - secretaria de Cultura y Educación

* Lidia Fernández - secretaria de la Mujer

* Nancy Riquelme - secretaria de Asuntos Gremiales

* Tomás Fernández Cane - secretario de la Juventud

* Emilia Eizmendi - secretaria de Derechos Humanos

* Ana Laura Ramos - secretaria Técnico Profesional

* Esteban Concia - secretario de Discapacidad

* Cecilia Gómez Miranda - vocal titular

* Roxana Palmitesta - vocal titular

* Carolina Acosta - vocal titular

* Isidro Lescano - vocal titular

* Claudia Bracchi - vocal titular

* Analía Capo - vocal titular

* Diego Gallardo - vocal titular

* Eduardo Mandes - vocal titular

Consejeros suplentes Distrito La Plata

* Aylén Aristegui - vocal suplente

* Cristian Contreras - vocal suplente

* Sebastián Dameno - vocal suplente

* Luis Nichi - vocal suplente

* Manuel Rodríguez - vocal suplente

* Marisol Rodríguez - vocal suplente

* Carlos Rioja - vocal suplente

* Romina Palmieri - vocal suplente

* Marcos Fernandez - vocal suplente

* Lorena Di Mateo - vocal suplente

* Marina Pamela Godoy - vocal suplente

* Valeria López - vocal suplente

Congresales titulares Seccional La Plata

* Máximo Kirchner

* Carlos Bianco

* Mercedes La Gioiosa

* Guillermo Escudero

* Claudio José Amerise

* Luz Jaureguiberry

* Pablo Fernández

* Santiago Martorelli

* Florencia Espinoza

* Javier García

* Alejandro Simonte

* Soledad Del Cueto

* Alberto Delgado

* Jorge Lescano

* Viviana Doba

* Patricio Villegas

* Emiliano Leyton

* María Eugenia Cruz

* Omar Pas

* Marcelo Iafolla

* Alicia Trinidad Mimi

* Elisa Huwiller

* Sofía Pacheco

* Leandro Souza

* Marina Ocampos

* Pablo Márquez

* Eliana Carreras

* Liliana Vallejos

* Cintia Julieta Aranda

* Zaira Soliz

* Adriana Gobbi

* Sol Alconada Piovano

* Carola Corra

* Pablo González

Congresales suplentes Seccional La Plata

* Nicolás Pedernera

* Luciano Elgue

* Rocío Belén Graiño Hütter

* Adriana Repucci

* Marcela Pastore

* Gloria Isabel Ahumada

* Claudia Recalt

* Zarina Surache

* Lucas Padula

* María Ester Moyano

* Lucio Denappole

* Mónica Moltedo

* Carlos De Rose

* Blanca Suárez

* Héctor Ortiz

* Juan Manuel Silva

* Eric Lagorio