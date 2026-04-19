Rally Sudamericano Codasur: el accidente que terminó con un espectador muerto

Una jornada que debía ser de fiesta terminó en tragedia. Un espectador murió este domingo luego de ser embestido por un auto que participaba del Rally Sudamericano Codasur, en un grave accidente que obligó a suspender la competencia.

El hecho ocurrió durante la mañana en un tramo del circuito, en la zona conocida como paraje Julio César. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos perdió el control, se despistó y terminó impactando contra dos personas que se encontraban al costado del camino siguiendo la carrera.

Producto del violento impacto, un joven oriundo de Córdoba murió en el lugar a raíz de múltiples traumatismos, pese a la rápida intervención del personal médico. En tanto, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde quedó en observación.

Tras el siniestro, las autoridades activaron el protocolo de emergencia y dispusieron la suspensión inmediata del evento, mientras se iniciaron las pericias para determinar qué fue lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

El caso generó conmoción entre los presentes y vuelve a poner en discusión las medidas de seguridad en este tipo de competencias, donde el público suele ubicarse muy cerca del recorrido.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.