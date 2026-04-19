“Si el miedo vuelve…”: el mensaje de Jorgelina Cardoso a Tini en pleno show

El recital de Tini Stoessel en Rosario no solo dejó música y emoción arriba del escenario, sino también un momento que rápidamente se volvió viral en redes. Entre el público estuvo Jorgelina Cardoso, quien asistió junto a sus hijas y protagonizó un intercambio muy especial con la cantante.

La pareja de Ángel Di María disfrutó del show desde cerca y compartió distintos momentos en sus redes, donde se la vio acompañando a sus hijas, que vivieron el recital con mucha intensidad. Pero lo que más llamó la atención fue un mensaje que le dedicó directamente a la artista: “Si el miedo vuelve, no estás sola”.

El gesto no pasó desapercibido y tuvo respuesta casi inmediata. Tini le contestó con cariño, agradeciendo el apoyo y dejando en claro el vínculo cercano que las une.

Durante la noche, el clima fue de pura emoción. Uno de los momentos más comentados fue cuando una de las hijas de Cardoso no pudo contener las lágrimas mientras sonaba una de las canciones más sensibles del show, reflejando el impacto que generan las letras de la artista en su público.

El recital, que reunió a miles de personas en Rosario, también contó con invitados especiales y un repertorio cargado de hits, consolidando el gran presente de Tini arriba del escenario. Sin embargo, más allá de la música, el intercambio con Cardoso terminó siendo uno de los momentos más significativos de la noche, con un mensaje que resonó fuerte entre los fans.