Claypole: el nene volvió al patio y encontró algo que lo marcó para siempre

Un caso estremecedor sacude al sur del conurbano bonaerense. Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de la casa de la pareja de la mujer, en Claypole, y desató una investigación que apunta a un presunto femicidio.

Según la reconstrucción inicial, el chico hacía semanas que no veía a su mamá y decidió ir a buscarla por su cuenta. En una primera visita al domicilio del hombre, recibió respuestas evasivas y algo que le llamó la atención: tierra removida en el fondo del terreno.

Con el paso de los días, la preocupación creció. Cuando volvió al lugar, el sospechoso le habría dicho una frase que ahora es clave en la causa: que no volvería a ver a su madre.

Movido por la desesperación, el menor regresó una vez más y comenzó a escarbar en el patio. Fue entonces cuando hizo el hallazgo más duro: encontró parte del cuerpo y reconoció a su mamá por un tatuaje.

Tras el llamado al 911, intervino personal policial y peritos, que confirmaron que se trataba de una mujer enterrada, en avanzado estado de descomposición y con signos que podrían indicar una muerte violenta.

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que investiga el hecho como femicidio. El principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 30 años que está identificado pero permanece prófugo.

Mientras continúa su búsqueda, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el crimen y avanzar con la causa. El caso generó una fuerte conmoción y vuelve a poner en foco la violencia de género en la región.