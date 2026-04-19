Lluvias en el AMBA desde el mediodía: qué dice el pronóstico del SMN

El arranque de la semana llega con paraguas en mano para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 20 de abril podría estar marcado por lluvias y algunas tormentas aisladas en la Ciudad y el conurbano.

Las condiciones inestables comenzarían a sentirse principalmente desde el mediodía, con probabilidad de chaparrones que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

A pesar de la inestabilidad, el ambiente seguirá siendo templado. Se esperan temperaturas que irán de los 18 a los 23 grados, valores por encima de lo habitual para esta época de abril, lo que mantiene la sensación de clima húmedo en la región.

Para los próximos días, el panorama empieza a cambiar. El martes se perfila con mejoras en las condiciones del tiempo, sin lluvias a la vista y con un leve descenso de la temperatura, con máximas que rondarán los 21 grados.

Así, tras varios días de clima relativamente estable, el tiempo vuelve a mostrar su cara más variable en el AMBA, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.